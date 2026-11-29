Du livre Jérusalem à son texte de 2014 sur les enfants palestiniens, le métropolite orthodoxe défend les droits d’un peuple. Les deux textes ne parlent pas de la même voix.

14

Lire l'article Stop

Du livre Jérusalem à son texte de 2014 sur les enfants palestiniens, le métropolite orthodoxe défend les droits d’un peuple. Les deux textes ne parlent pas de la même voix.

Dans Jérusalem, le métropolite libanais Georges Khodr demande aux chrétiens arabes de ne pas réduire leur rapport à la Palestine à la protection des lieux de pèlerinage. Le livre a été présenté en avril 2004 au collège orthodoxe de Mina, à Tripoli. La coopérative orthodoxe Al-Nour avait organisé la rencontre ; le Mouvement de la jeunesse orthodoxe en conserve une intervention qui reproduit des passages de l’ouvrage. Dix ans plus tard, Khodr revient sur le sujet sous un autre angle, dans un texte signé sur les enfants palestiniens.

La ville ne se sépare pas de ceux qui y vivent

La formule la plus nette de son livre oppose les pierres aux êtres humains. Khodr ne nie pas l’importance des églises, des mosquées ou des sanctuaires. Il refuse de traiter le statut de la ville comme une question immobilière ou comme un arbitrage entre titres religieux. Pour lui, la discussion sur Jérusalem doit porter sur les habitants et sur leurs droits. Il la situe sur le terrain du droit international, non sur celui d’un titre de propriété que Dieu aurait remis à une communauté.

En 2014, l’égalité des vies et les limites de la polémique

Dans Les enfants de Palestine, daté du 26 juillet 2014, Khodr raconte avoir fait le signe de croix en entrant à Jaffa depuis le Liban en 1946. Il associe ce souvenir à la géographie chrétienne dans laquelle il a grandi. Son argument est que la souffrance des Palestiniens ne peut être mise à part de la souffrance que les chrétiens reconnaissent dans le récit de la Passion. Il demande à son lecteur occidental de ne pas hiérarchiser les morts selon leur appartenance.

Cette exigence d’égalité cohabite dans le même texte avec des généralisations antijuives et avec l’ancienne accusation de responsabilité collective dans la mort de Jésus. Les relever ne revient pas à minorer les violences subies par les Palestiniens. Cela permet au contraire de distinguer la défense de leurs droits d’une mise en cause des juifs en tant que groupe, que cette défense n’exige pas.

Le livre sur Jérusalem et le texte de 2014 ne doivent donc pas être lus comme s’ils formaient un seul discours. Le premier pose une question de droit et de population. Le second mobilise un souvenir personnel et un langage théologique devant la mort d’enfants, mais il contient aussi des formules en contradiction avec sa propre exigence d’égalité.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews