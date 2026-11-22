Le 21 novembre, le bitcoin a touché 24 250 dollars canadiens sur Kraken, alors que sa cotation en dollars américains sur la même plateforme restait proche de 58 000 dollars. Selon Kraken, les transactions conclues pendant ce décrochage ne seront pas annulées. Les données de la plateforme montrent que l’écart a touché d’autres marchés en dollars canadiens, dont celui de l’ether et celui du dollar américain. Les relevés de transactions permettent de dater le point bas et de le distinguer d’un cours de référence.

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Le bitcoin sur Kraken est tombé à 24 250 dollars canadiens samedi 21 novembre sur le marché BTC/CAD. Au même moment, il s’échangeait autour de 58 000 dollars américains sur un autre marché de la même plateforme. Kraken attribue ce décrochage à une forte pression vendeuse sur ses marchés en dollars canadiens et dit qu’elle n’annulera pas les transactions exécutées.

Le bitcoin sur Kraken : le décrochage s’est creusé pendant la nuit

Les données de négociation de Kraken font apparaître les premières ventes à prix nettement inférieur dès le vendredi 20 novembre au soir. Dans le quart d’heure qui commence à 20 h UTC, des transactions se concluent à 75 000 dollars canadiens, alors que le prix d’ouverture de la période dépasse 83 600 dollars. Le marché remonte par moments, mais l’écart s’accentue au fil de la nuit.

Samedi, entre 8 h et 8 h 15 UTC (3 h et 3 h 15 à Montréal), la plateforme enregistre 976 transactions pour un total de 22,38 bitcoins. Le registre situe à 8 h 00 min 43 s des échanges au plus bas de 24 250 dollars canadiens. Ce prix n’est donc pas une simple offre affichée à l’écran. Il ne correspond pas pour autant au prix de l’ensemble des échanges de ce quart d’heure, qui se termine à 32 000 dollars canadiens. La période suivante voit encore des échanges à 24 251,40 dollars.

Période de 15 minutes, le 21 novembre (UTC) Bitcoin en dollars canadiens : prix le plus bas Bitcoin en dollars américains : prix le plus bas 6 h 50 000 $ CA 55 514,60 $ US 7 h 33 750 $ CA 57 643,20 $ US 8 h 24 250 $ CA 57 593 $ US 10 h 68 431,30 $ CA 57 841,50 $ US 13 h 81 781,20 $ CA 58 708,10 $ US

Ces minima concernent deux carnets d’ordres distincts sur Kraken. Ils sont relevés dans les mêmes intervalles, mais pas nécessairement à la même seconde. Les données montrent un redressement à partir du quart d’heure qui commence à 9 h 45 UTC. Celui de 10 h se termine à 79 650 dollars canadiens. À 13 h, les transactions de la période se maintiennent au-dessus de 81 700 dollars canadiens.

Le dollar canadien est le point commun des marchés touchés

Le bitcoin n’était pas le seul actif concerné. Entre 8 h et 8 h 15 UTC, l’ether a touché 796,27 dollars canadiens sur Kraken. Dans le même quart d’heure, un dollar américain s’est négocié à un prix aussi bas que 0,30001 dollar canadien sur le marché de change de la plateforme. Ce prix ne signifie pas que le dollar canadien s’est envolé sur le marché des changes. Pour le vendredi 20 novembre, la Banque du Canada donne un cours moyen de 1,4325 dollar canadien pour un dollar américain. Ce repère de la veille n’est pas un cours simultané du samedi.

Sur un marché à carnet d’ordres, un vendeur qui souhaite une exécution immédiate rencontre d’abord l’offre d’achat la plus élevée. Si la quantité disponible à ce prix est insuffisante, le reste de l’ordre peut s’exécuter à des prix inférieurs. De 20 h vendredi à 10 h samedi, la série publiée par Kraken totalise environ 592 bitcoins échangés sur son marché en dollars canadiens. Ce volume couvre toute la période, et non les seules transactions au prix le plus bas. Il ne permet pas, à lui seul, d’identifier les vendeurs ni de dire pourquoi leurs ordres ont été passés.

Kraken maintient les transactions exécutées

Le service d’assistance de Kraken affirme que la pression vendeuse a commencé vers 20 h UTC vendredi et que les ordres ont été traités correctement. La plateforme dit également que son équipe de sécurité n’a trouvé aucun signe d’intrusion ni de compte compromis. Elle maintient les transactions déjà conclues. Cette décision concerne les achats comme les ventes : le retour du prix à un niveau plus élevé ne modifie pas le prix auquel chaque échange a eu lieu.

Kraken n’a pas précisé, dans cette communication, ce qui avait déclenché les ventes ni publié de détail sur les éventuelles pertes de ses clients. Les cotations et le registre permettent d’établir le décrochage et sa durée. Ils ne permettent pas d’en établir l’origine au-delà de l’explication avancée par la plateforme.

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