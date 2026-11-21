Le Royaume-Uni annonce de nouveaux accords industriels avec l’Ukraine après la visite de Wes Streeting à Kyiv. Les 500 millions de livres évoqués faisaient déjà partie du budget britannique annoncé en octobre.

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Le ministère britannique de la Défense a annoncé samedi 21 novembre la signature de nouveaux accords industriels avec l’Ukraine, à l’occasion d’une visite de son ministre de la Défense, Wes Streeting, à Kyiv. Londres indique que ces textes permettront à l’Ukraine de produire du matériel de défense au Royaume-Uni. Il n’a pas annoncé de nouvelle enveloppe à l’issue des entretiens.

Wes Streeting a rencontré le président Volodymyr Zelensky, puis son homologue ukrainien, selon le ministère britannique. La présidence ukrainienne confirme que la coopération industrielle a fait partie de la discussion. Le Royaume-Uni présente les accords comme un moyen d’ajouter des possibilités de production hors d’Ukraine. Le communiqué britannique ne donne ni la valeur des accords ni la date à laquelle cette production pourrait démarrer.

Les 500 millions de livres avaient déjà été inscrits au budget

Les 500 millions de livres cités par Volodymyr Zelensky à Kyiv correspondent à un soutien militaire annoncé dans le budget britannique d’octobre. Londres en a détaillé la répartition cette semaine : 240 millions de livres ont été annoncés le 17 novembre à Bruxelles pour la défense aérienne, puis 260 millions lors de la réunion de la Coalition des volontaires à Berlin. Ces annonces budgétaires ne constituent pas un bilan des livraisons.

Kyiv insiste sur les services essentiels avant l’hiver

La présidence ukrainienne indique que Volodymyr Zelensky a plaidé pour une protection renforcée des réseaux d’énergie et de l’approvisionnement en eau. Les deux équipes doivent poursuivre leurs discussions avant le prochain entretien entre le président ukrainien et le Premier ministre britannique, Andy Burnham. Le compte rendu de Kyiv n’en précise pas la date.

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