Le Liban célèbre ce dimanche les 83 ans de son indépendance. À la veille de la fête, Joseph Aoun a demandé le retour des déplacés du Sud. L’ANI rapporte deux incidents distincts à Baraachit et Marjayoun. À Bruxelles, la majorité des vols du lundi 23 devraient être annulés à Zaventem.

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Dimanche 22 novembre 2026, minuit à Beyrouth. Le Liban célèbre le 83e anniversaire de son indépendance. À la veille de la fête, Joseph Aoun a demandé le retour des déplacés du Sud. Deux dépêches ont signalé samedi soir une frappe près de Baraachit et des tirs d’artillerie dans la plaine de Marjayoun. En Europe, Zaventem prévoit d’annuler la plupart des vols de lundi et la neutralité irlandaise a mobilisé des manifestants à Dublin.

Indépendance : le drapeau hissé à Nahr el-Kalb après le discours d’Aoun

La présidence confirme que le drapeau libanais a été hissé samedi, pendant l’hymne national, au-dessus du tunnel de Nahr el-Kalb. Joseph Aoun venait de s’exprimer devant la stèle qui rappelle le départ des dernières troupes étrangères en 1946. Cette cérémonie a eu lieu la veille de la fête nationale du 22 novembre, qui renvoie à la libération des dirigeants emprisonnés à Rachaya en 1943.

Le chef de l’État a demandé que les habitants déplacés du Sud puissent regagner leurs villages. Il a réclamé le retrait israélien, la fin des attaques et le retour des détenus libanais. Il a également appelé à remettre les armes qui échappent à l’État, sans fixer de calendrier. Ces déclarations n’annoncent ni retour organisé des déplacés ni échéance de désarmement.

La date de la fête nationale et celle de la fermeture administrative ne coïncident pas cette année. Dans une note du 5 novembre, le président du Conseil, Nawaf Salam, fixe au lundi 23 novembre la fermeture des administrations, des établissements publics et des municipalités. La commémoration garde sa date du dimanche 22.

Sud-Liban : une frappe signalée à Baraachit, des tirs en plaine de Marjayoun

Dans une dépêche publiée samedi à 21 h 28, heure de Beyrouth, l’Agence nationale d’information libanaise a rapporté une frappe de l’aviation israélienne aux abords de Baraachit, dans le district de Bint Jbeil. Elle n’a communiqué ni l’heure de la frappe ni son bilan.

À 22 h 18, l’agence a signalé que trois obus d’artillerie avaient visé la plaine de Marjayoun. Elle précise qu’il ne s’agissait pas de la ville de Khiam, contrairement à d’autres signalements. La dépêche ne précise pas l’origine des tirs et ne fait état d’aucun bilan. Ces horaires sont ceux des publications, pas des incidents.

À Dublin, des manifestants défendent la condition d’un mandat de l’ONU

Des manifestants se sont rassemblés samedi pour défendre le « triple verrou » qui encadre certaines missions irlandaises à l’étranger : l’accord du gouvernement, celui du Dáil, la chambre basse, et un mandat des Nations unies. Le gouvernement veut supprimer cette dernière condition pour certaines opérations internationales. L’approbation du gouvernement resterait nécessaire, tout comme celle du Dáil lorsqu’elle est requise. Le projet élargit toutefois l’exception parlementaire applicable à certains petits contingents.

Le Dáil a renvoyé le projet en commission le 21 octobre ; il ne s’agit pas d’une adoption définitive. Le débat irlandais ne modifie pas le mandat de la FINUL. La résolution 2790 du Conseil de sécurité fixe sa fin au 31 décembre 2026 et prévoit un retrait progressif. Le texte débattu à Dublin n’annonce ni retrait irlandais ni participation à un dispositif de remplacement.

Bruxelles-Zaventem : la majorité des vols de lundi devrait être annulée

Brussels Airport prévoit d’annuler la majorité de ses départs et de ses arrivées lundi 23 novembre. Cette prévision fait suite à l’annonce de la participation d’une partie des contrôleurs aériens à la grève nationale belge. Les compagnies doivent contacter leurs passagers ; le tableau de l’aéroport n’affiche une annulation qu’après son enregistrement. Il faut donc vérifier sa réservation auprès de la compagnie avant de partir. Cette annonce ne permet pas de déduire le statut d’un vol à Charleroi.

À Bruxelles, la STIB publiera une première estimation des lignes de métro, de tram et de bus dimanche soir. Elle prévoit de confirmer les lignes maintenues peu avant 6 h lundi, heure belge. De Lijn annonce également moins de bus et de trams en Flandre et invite à recontrôler son trajet le jour même.

Rohingyas : Paris annonce une démarche au Conseil de sécurité

La France a annoncé samedi qu’elle demanderait une réunion du Conseil de sécurité sur le Myanmar. Le Quai d’Orsay réagissait à l’arrêt rendu le 19 novembre par la Cour internationale de justice dans l’affaire opposant la Gambie au Myanmar au sujet des Rohingyas. Paris a rappelé que l’arrêt est obligatoire pour les parties. Le ministère n’a annoncé ni date de réunion ni mesure adoptée par le Conseil.

Ukraine : des coupures tournantes prévues dimanche

L’opérateur Ukrenergo annonce des coupures tournantes dimanche 22 novembre dans certaines régions. L’ampleur varie selon les zones et les créneaux ; il ne s’agit pas d’une coupure continue de 24 heures pour chaque foyer. L’opérateur dit que les réparations se poursuivent et que la situation reste difficile dans les régions d’Odessa et de Rivne.

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