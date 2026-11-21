Hotel Chocolat rappelle certains coffrets de Noël achetés au Royaume-Uni du 2 au 8 octobre 2026, en raison d’un risque de salmonelle lié à un ingrédient à base de pistache. Voici les lots concernés.

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Hotel Chocolat rappelle certains coffrets de Noël achetés au Royaume-Uni du 2 au 8 octobre 2026, en raison d’un risque de salmonelle lié à un ingrédient à base de pistache. Voici les lots concernés.

L’agence britannique de sécurité alimentaire, la Food Standards Agency (FSA), a publié l’avis de rappel le 21 novembre. Il vise quatre formats de la gamme Christmas Classic Chocolate Box, mais seulement pour les lots et les dates figurant ci-dessous. Hotel Chocolat indique qu’aucune salmonelle n’a été détectée dans ses produits finis et que le rappel fait suite à un signalement concernant des pistaches crues utilisées dans sa chaîne d’approvisionnement.

Les lots à vérifier sur l’emballage

L’avis concerne les coffrets achetés du 2 au 8 octobre 2026 inclus. Pour savoir si un coffret est rappelé, il faut vérifier ensemble le format, le code du lot et la date de durabilité minimale, indiquée par la mention « Best before » :

9 pièces (105 g), mars 2027 : lot 26233.

lot 26233. 18 pièces (210 g), mars 2027 : lots 26230, 26231, 26232, 26233, 26250, 26251, 26252 et 26253.

lots 26230, 26231, 26232, 26233, 26250, 26251, 26252 et 26253. 18 pièces (210 g), mai 2027 : lots 26260 et 26261.

lots 26260 et 26261. 24 pièces (315 g), mars 2027 : lots 26239 et 26240.

lots 26239 et 26240. 24 pièces (315 g), avril 2027 : lots 26258, 26259 et 26260.

lots 26258, 26259 et 26260. 48 pièces (630 g), mars 2027 : lot 26244.

Le code 26260 figure dans deux formats, mais il ne correspond pas à la même date. La vérification du code seul ne suffit donc pas. Selon la FSA, le risque concerne les chocolats à la pistache contenus dans les coffrets visés, pas les autres produits de la marque.

Que faire si le coffret est concerné ?

La FSA recommande de ne pas consommer un produit rappelé et de le rapporter au magasin où il a été acheté pour obtenir un échange ou un remboursement. La marque indique qu’il peut également être rapporté dans n’importe laquelle de ses boutiques Hotel Chocolat, avec une preuve d’achat. La référence de l’avis britannique est FSA-PRIN-54-2026.

Il s’agit d’un rappel de précaution au Royaume-Uni. L’avis britannique ne signale pas de cas de maladie associé à ces coffrets et ne vaut pas annonce d’un rappel en France ou au Liban.

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