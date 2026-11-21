Vingt-quatre corps ont été retrouvés après le naufrage d’une embarcation qui transportait des passagers vers des funérailles dans le sud du Nigeria. Vingt-quatre autres personnes ont été secourues, selon l’agence nigériane de gestion des urgences.

9

Lire l'article Stop

Vingt-quatre corps ont été retrouvés après le naufrage d’une embarcation qui transportait des passagers vers des funérailles dans le sud du Nigeria. Vingt-quatre autres personnes ont été secourues, selon l’agence nigériane de gestion des urgences.

Le bateau a chaviré vendredi 20 novembre dans l’État de Bayelsa, dans le delta du Niger. Selon l’Agence nationale de gestion des urgences (NEMA), l’embarcation reliait Ayama à Ukubie, dans le district de Southern Ijaw. L’accident s’est produit à la jonction de cours d’eau entre les localités d’Oweikorogha et d’Otuan.

Les recherches se poursuivaient samedi

Dans son bilan du samedi 21 novembre, la NEMA a fait état de 24 corps retrouvés. Elle a également annoncé que 24 rescapés avaient reçu une prise en charge : 19 ont été conduits à la clinique d’Ayama et cinq à un hôpital de Yenagoa, la capitale de l’État. Ces chiffres ne donnent pas le nombre total de passagers à bord, que les autorités n’ont pas établi publiquement.

L’agence a envoyé une équipe pour coordonner les recherches avec les services de secours de Bayelsa, la Croix-Rouge, la police et des plongeurs locaux. Les opérations étaient encore en cours à la publication de son bilan. La cause du chavirement n’a pas été confirmée.

La présidence demande la coordination des secours

Le président Bola Tinubu a demandé aux agences fédérales chargées des catastrophes de coordonner leurs opérations de recherche et de sauvetage. Le gouverneur de Bayelsa, Douye Diri, s’est rendu sur place et a présenté ses condoléances aux familles.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews