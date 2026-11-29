Les ventes en ligne du Black Friday ont atteint 13,1 milliards de dollars aux États-Unis, selon Adobe. Le chiffre ne couvre ni les magasins ni l’ensemble de la consommation.

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Les Américains ont dépensé 13,1 milliards de dollars en ligne lors du Black Friday du 27 novembre, selon Adobe Analytics. C’est 11,1 % de plus qu’en 2025 et 200 millions au-dessus de la prévision publiée en septembre. Le chiffre porte sur une seule journée de promotions, sans les magasins ni correction de l’évolution des prix.

En ligne et en magasin, deux rythmes différents

Une autre mesure permet de replacer ce total dans son contexte. Le relevé préliminaire de Mastercard SpendingPulse fait état d’une hausse de 5,8 % des ventes américaines de détail par rapport au Black Friday 2025, hors essence et automobiles. Dans cette série, les ventes ont augmenté de 13,4 % en ligne et de 3,8 % en magasin. Mastercard comptabilise tous les moyens de paiement, pas uniquement les achats réglés avec ses cartes. La hausse de 13,4 % ne vient donc pas réviser le chiffre d’Adobe : elle provient d’une mesure distincte.

Les données officielles disponibles avant la journée de promotions montrent que l’écart de rythme ne date pas de ce vendredi. Au troisième trimestre, le Bureau du recensement a estimé à 347,3 milliards de dollars les ventes de détail en ligne, en hausse de 10,4 % sur un an, contre 5,6 % pour l’ensemble du commerce de détail. En données corrigées des variations saisonnières, Internet représentait 17,9 % des ventes sur le trimestre. Ces statistiques ne sont pas non plus corrigées des prix et couvrent trois mois, pas une seule journée.

Plus de dollars dépensés ne signifie pas autant d’achats supplémentaires

Le résultat du Black Friday additionne des dépenses en dollars. À lui seul, il ne permet pas de dire combien de produits supplémentaires ont été achetés, ni si des ménages ont avancé au vendredi des achats qu’ils auraient faits plus tard. La distinction entre dépenses et volumes est visible dans les données fédérales d’octobre : le Bureau of Economic Analysis estime que les dépenses de consommation ont augmenté de 0,3 % par rapport à septembre en dollars courants, mais ont légèrement reculé après correction des prix, de moins de 0,1 %. Il s’agit d’un autre mois et d’un ensemble plus large, qui inclut les services : le chiffre ne contredit pas les ventes de vendredi.

Le Cyber Monday reste une prévision

Pour lundi 30 novembre, Adobe prévoit 15,1 milliards de dollars d’achats en ligne, soit 6,2 % de plus qu’un an auparavant. Cette estimation n’est pas un résultat du week-end. Après ce rendez-vous commercial, les statistiques fédérales de novembre permettront de vérifier si la hausse dépasse les journées de promotions : le Bureau du recensement prévoit son premier relevé mensuel des ventes de détail le 16 décembre, et le Bureau of Economic Analysis son rapport sur les dépenses des ménages le 23 décembre.

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