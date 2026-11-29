L’avertissement israélien ne vaut pas fermeture générale des ports. Les données sur les sorties et les ventes manquent pour mesurer l’effet sur les pêcheurs.

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L’avertissement israélien du 27 novembre aux pêcheurs libanais près de la frontière maritime fait peser une nouvelle incertitude sur les sorties en mer. Il ne constitue pas, en lui-même, une annonce de fermeture générale des ports libanais. Pour la pêche artisanale, le périmètre réellement inaccessible, le nombre de sorties annulées et l’effet sur les ventes restent à établir.

L’armée israélienne a demandé vendredi aux pêcheurs de ne pas approcher ses bâtiments dans le secteur maritime frontalier. Elle a affirmé que des embarcations civiles avaient servi de couverture à des activités de renseignement du Hezbollah. Cette affirmation n’a pas pu être vérifiée indépendamment. Elle ne permet pas d’attribuer un rôle militaire aux pêcheurs en général. Nous n’avons pas trouvé, à la suite de cet avertissement, d’avis libanais annonçant la fermeture générale des ports de pêche du Sud ni de statistique publique sur les sorties suspendues.

Une sortie perdue n’apparaît pas au bilan des bateaux détruits

L’évaluation publiée en 2025 par la FAO, le ministère libanais de l’Agriculture et le Conseil national de la recherche scientifique distingue précisément ces deux catégories. Entre octobre 2023 et novembre 2024, elle a recensé 11 bateaux détruits et 15 partiellement endommagés. Huit des 11 bateaux détruits se trouvaient au port de Naqoura ; les trois autres ont été recensés dans le secteur Sarafand-Ziri. Ce bilan est antérieur à l’avertissement du 27 novembre 2026. Il ne faut pas le lire comme un décompte des pertes de la semaine.

Pour estimer les pertes d’activité, il faut suivre d’autres données : le nombre de départs, les volumes débarqués, les ventes et les frais de carburant. Une diminution du nombre de sorties n’a pas le même effet qu’une diminution des captures par sortie. Sans relevés locaux récents, il n’est pas possible de chiffrer l’impact de l’avertissement sur le revenu d’un équipage ou sur le prix du poisson à Tyr.

Le droit de pêcher et l’accès effectif à la mer

Le ministère de l’Agriculture a expliqué cet été que la réforme libanaise de la pêche et de l’aquaculture élargissait le périmètre légal de la pêche artisanale dans les eaux territoriales et devait s’appuyer sur des textes d’application. Ce cadre réglementaire ne renseigne pas sur les conditions de navigation au jour le jour. Les prochains éléments vérifiables sont un avis daté des autorités compétentes et des relevés des ports ou des coopératives. À ce stade, aucun de ces éléments ne permet de dresser un bilan du 27 novembre pour l’ensemble du littoral sud.

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