Des marchands de savon ont retrouvé des locaux à Khan al-Harir, et une savonnerie familiale travaille de nouveau dans la vieille ville. Les réouvertures se font par étapes.

19

Lire l'article Stop

Dans la vieille ville d’Alep, le savon de laurier se vend à nouveau dans des marchés restaurés. Le khan al-Harir, inauguré après travaux en mars 2025, accueille notamment des commerces de savon, de broderie et d’objets artisanaux. À Bab Qinnisrine, la savonnerie familiale Al-Joubaili reçoit des visiteurs sur rendez-vous.

Des marchés rendus aux commerçants par étapes

En septembre 2024, quatre ensembles du vieux souk ont rouvert après réhabilitation : les secteurs des forgerons et des cordiers, une partie d’Al-Saqatiyya et le souk Al-Ahmadiya. Le Fonds Aga Khan pour la culture indiquait en mai 2025 avoir remis 277 boutiques à leurs propriétaires dans huit sections du souk depuis 2018. Ce chiffre couvre tous les métiers, pas les seuls savonniers. Il ne dit pas non plus combien de boutiques ont repris une activité régulière après la remise des clés.

Le séisme de février 2023 a ajouté des dégâts à ceux causés par les combats. Le rapport syrien remis à l’UNESCO documente notamment des travaux de mise en sécurité au khan al-Saboun, le caravansérail du savon. Le rapport ne fait pas état d’une réouverture commerciale de ce bâtiment. En juillet 2026, la direction de la vieille ville signalait encore des travaux dans cinq marchés, dont Al-Attarin et Al-Sarmatiya.

Un métier qui ne redémarre pas au rythme des chantiers

Le savon ghar associe les huiles d’olive et de laurier. La pâte est découpée en pains que le fabricant peut marquer de son nom, puis les pièces sèchent pendant plusieurs mois. Chez Al-Joubaili, la cuisson se fait en hiver et les salles d’affinage se visitent sur rendez-vous, selon la savonnerie. L’UNESCO a inscrit ce savoir-faire en 2024 sur la liste du patrimoine culturel immatériel, au titre de sa pratique et de sa transmission.

Les chantiers recensés permettent de préciser quels marchés ont rendu des locaux aux commerçants. Ni le rapport syrien à l’UNESCO ni le bilan du Fonds Aga Khan ne donnent de total des savonneries revenues dans la vieille ville, d’emplois recréés ou de volumes de savon produits depuis ces réouvertures.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews