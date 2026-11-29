Dimanche, sous la pluie, des gens ont traversé Beyrouth à pied. Le plus troublant, pour qui connaît nos habitudes, c’est qu’ils l’ont fait de leur plein gré.

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Dimanche, sous la pluie, des gens ont traversé Beyrouth à pied. Le plus troublant, pour qui connaît nos habitudes, c’est qu’ils l’ont fait de leur plein gré.

Au Liban, pour aller acheter du pain à deux cents mètres, on prend la voiture. On roule cinquante mètres, on en passe cent cinquante à chercher où se garer, puis on finit en double file devant la boulangerie. On met les warnings. C’est le grand miracle de notre code de la route : deux petites lumières orange et l’infraction devient une course rapide.

Et puis il y a le marathon de Beyrouth. Ce dimanche, sous la pluie, des gens qui d’habitude changeraient de pharmacie faute de pouvoir se garer devant ont couru jusqu’à quarante-deux kilomètres. Certains ont même payé pour le faire. À ce tarif-là, un voiturier aurait pu leur épargner toute cette histoire.

Le piéton, cette espèce qu’on protège un dimanche par an

D’habitude, le piéton beyrouthin fait déjà du sport. Il descend du trottoir pour contourner le 4×4 qui s’y est garé, remonte pour éviter un scooter, puis redescend parce qu’un poteau occupe le reste. Il traverse quand le conducteur a fini de lire son message, ou quand il a réussi à accrocher son regard. Depuis le temps, on aurait pu lui remettre une médaille. On lui a plutôt klaxonné dessus.

Dimanche, on a fermé des rues pour que des gens puissent y avancer sans pare-chocs devant les genoux. Et, chose curieuse, ils ont avancé. Même avec des flaques. Toute l’année, à la première averse, on sort la voiture pour ne pas se mouiller et on passe une heure à regarder tomber la pluie derrière le pare-brise. Là, les coureurs étaient trempés avant même d’avoir eu le temps de regretter leur inscription. Ils ont continué.

Lundi, retour à la normale

Ce serait facile de se moquer des gens qui courent en rond et reviennent à leur point de départ. Encore faudrait-il se souvenir de la dernière fois où l’on a fait trois tours du pâté de maisons pour ne pas marcher deux minutes. Eux, au moins, avaient un dossard.

La vraie performance serait de rendre à ces mêmes gens un bout de trottoir le lundi. Mais pour ça, il faudrait demander à quelqu’un de déplacer son 4×4. Et là, soyons sérieux : au Liban, on est prêt à parcourir quarante-deux kilomètres sous la pluie, mais pas à se garer au coin de la rue.

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