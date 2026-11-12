Boycott d’Israël : ce que dit la loi de 1955

La chronique de Salah Machnouk relance le débat sur le boycott d’Israël. L’article premier de la loi de 1955 dépasse les seules opérations commerciales. Confrontation entre son interprétation, le texte légal et l’analyse du juriste Jad Tohmé, sans préjuger de la qualification judiciaire d’un contact politique ou médiatique particulier donné.

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La loi libanaise de 1955 sur le boycott d’Israël vise-t-elle uniquement les échanges économiques ? Dans sa chronique publiée le 11 novembre par Nida Al-Watan, Salah Machnouk défend cette lecture et conteste son utilisation contre les communications politiques ou médiatiques. Le texte légal contient pourtant une formule plus large que les seules transactions commerciales et financières. Entre l’objectif économique initial, la rédaction de l’interdiction et son application, le débat mérite une lecture précise.

La thèse de Salah Machnouk

Dans la page 3 du journal, Machnouk distingue le jugement politique porté sur un contact avec des Israéliens de sa qualification pénale. Il considère qu’une communication sans aide au renseignement ni relation commerciale ne relève pas, par elle-même, de l’interdiction. Son raisonnement s’appuie sur les motifs économiques du texte, sur plusieurs articles relatifs aux marchandises et sur le rattachement du bureau de boycott au ministère de l’Économie.

Il privilégie donc une interprétation restrictive plutôt qu’une campagne d’abrogation immédiate, qu’il juge politiquement contre-productive. Il s’agit d’une argumentation de chroniqueur, non d’une décision judiciaire. Sa position ne suffit pas à établir la légalité d’une interview, d’une rencontre ou d’une négociation déterminée.

L’article premier ne s’arrête pas au commerce

La loi du 23 juin 1955, reproduite par le centre d’informatique juridique de l’Université libanaise, a été publiée au Journal officiel du 29 juin. Son exposé des motifs invoque bien le blocus économique et la nécessité d’organiser la responsabilité et les sanctions liées au boycott.

Mais l’article premier interdit des accords conclus directement ou par intermédiaire avec des personnes ou organismes résidant en Israël, relevant de sa nationalité ou agissant pour son compte ou dans son intérêt, lorsque leur objet porte sur des opérations commerciales, financières ou, en traduction, « toute autre transaction, quelle qu’en soit la nature ».

Cette dernière formule fait partie du texte. La lecture documentaire ne peut donc s’arrêter aux deux premières catégories. Inversement, cette constatation ne tranche pas à elle seule ce qui constitue un accord ou une transaction dans une situation concrète. Le champ des mots employés et les éléments d’une éventuelle infraction restent des questions d’interprétation juridique.

Une lecture juridique différente

Interrogé le 13 mai 2026 par Al-Araby Al-Jadeed dans un article consacré aux rapports entre médias libanais et interlocuteurs israéliens, l’avocat Jad Tohmé, professeur à l’Université libanaise, présente un cadre plus étendu. Il rattache ce dossier à la loi de 1955 mais aussi aux dispositions du code pénal concernant les relations avec l’ennemi. Selon son analyse, la pratique judiciaire ne se limite pas aux échanges commerciaux.

Tohmé décrit toutefois une difficulté de qualification : distinguer l’exercice de la liberté d’expression et du métier de journaliste d’un comportement susceptible d’être considéré comme une coopération interdite. Il souligne notamment la question de l’avantage direct ou indirect que pourrait retirer Israël d’un échange ou de son utilisation. Cette analyse, antérieure à la chronique de Machnouk, n’est pas une réponse à celle-ci ni un jugement portant sur toutes les interviews.

Un bureau économique, un débat plus large

La présentation officielle du bureau de boycott par le ministère de l’Économie confirme son rattachement administratif et ses missions de contrôle. Elle évoque aussi la transmission des infractions à la justice militaire. L’existence d’une administration économique renseigne sur l’organisation du dispositif ; elle ne remplace pas la lecture de ses dispositions.

Trois niveaux doivent ainsi rester distincts : l’opinion sur l’opportunité du boycott, la portée du texte en vigueur et la qualification d’un acte particulier. La chronique de Machnouk relance le premier débat et propose une réponse au deuxième. Le troisième exige des faits établis et une analyse juridique propre au dossier. Aucun verdict général sur les contacts politiques ou journalistiques ne peut être déduit de cette seule controverse.

Illustration : Beyrouth, photographie de Jo Kassis / Pexels. Aucun événement judiciaire représenté.

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