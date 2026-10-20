Boycott d’Israël : Washington voudrait faire tomber une loi historique au Liban

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Une demande américaine qui dépasse le dossier du désarmement

La loi libanaise sur le boycott d’Israël serait devenue l’un des nouveaux objectifs de la diplomatie américaine à Beyrouth. Selon des informations révélées le 20 octobre 2026, le secrétaire d’État américain Marco Rubio aurait demandé au président Joseph Aoun d’engager directement les démarches nécessaires à son abrogation. Cette demande aurait été formulée lors d’un entretien téléphonique consacré principalement aux questions sécuritaires, aux activités du Hezbollah et aux négociations militaires de Tampa. Elle introduirait un nouvel élément dans les relations entre Washington et Beyrouth. Jusqu’à présent, les discussions les plus sensibles concernaient le désarmement du Hezbollah, le retrait israélien du sud du Liban et les modalités d’application de l’accord-cadre. La remise en cause de la législation sur le boycott déplacerait désormais une partie des pressions américaines vers le terrain parlementaire. Elle toucherait un dispositif juridique qui encadre depuis plusieurs décennies les relations avec Israël et dont la modification aurait une portée politique dépassant les seules questions commerciales.

La demande attribuée à Marco Rubio s’inscrirait dans une démarche américaine plus large. Washington souhaiterait obtenir des autorités libanaises des décisions concrètes concernant le Hezbollah, mais également des évolutions dans les rapports institutionnels avec Israël. L’abrogation de la loi sur le boycott constituerait un changement particulièrement visible. Elle supposerait l’intervention du Parlement et placerait les différentes formations politiques devant un choix explicite. Toutefois, les documents du 20 octobre ne reproduisent ni une proposition de loi américaine ni un engagement officiel de Joseph Aoun à engager cette réforme. L’information repose sur le récit de discussions diplomatiques dont le contenu intégral n’a pas été rendu public. Elle doit donc être considérée comme une demande attribuée à Washington, et non comme une décision déjà adoptée par les institutions libanaises. Cette distinction n’enlève rien à l’importance du dossier. Elle permet simplement de situer le débat à son stade réel : celui d’une pression diplomatique présumée, avant toute procédure législative confirmée et cela dans le contexte de l’affaire du diner d’Antoun Sehnaoui avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de ses entreprises qui collaborent directement avec des entités israéliennes.

Michel Issa chargé de porter le dossier auprès des députés

L’ambassadeur américain au Liban, Michel Issa, aurait pris le relais de cette initiative dans ses échanges avec des parlementaires libanais. Les informations publiées indiquent qu’il aurait abordé la question de l’abrogation du boycott lors de rencontres avec des députés et à travers certaines prises de position publiques. Cette démarche serait intervenue après l’entretien entre Marco Rubio et Joseph Aoun. Elle donnerait à la demande américaine une dimension directement parlementaire. En effet, le président de la République ne peut pas abroger seul une loi. Une modification du dispositif nécessiterait une procédure législative et l’intervention des institutions compétentes. Les démarches attribuées à l’ambassadeur viseraient donc à préparer le terrain politique d’une éventuelle réforme. Elles pourraient aussi permettre à Washington d’évaluer les résistances au sein des différentes formations représentées à la Chambre.

Un élément particulier apparaît dans les informations concernant ces interventions diplomatiques. Les prises de position de Michel Issa auraient également été liées à une controverse impliquant l’ambassadrice libanaise à Washington, Nada Moawad. Celle-ci aurait fait l’objet de critiques de la part de juristes concernant des contacts présentés comme contraires aux dispositions légales encadrant les relations avec Israël. Les informations disponibles évoquent notamment des échanges avec l’ambassadeur israélien aux États-Unis. Toutefois, elles ne fournissent pas de décision judiciaire établissant une infraction. Il convient donc de distinguer les accusations formulées dans cette controverse des faits qui auraient été juridiquement constatés. Le rapprochement entre cette affaire et les démarches attribuées à Michel Issa montre néanmoins que la législation sur le boycott pourrait devenir un sujet de confrontation diplomatique. Elle ne concernerait plus uniquement les échanges économiques, mais aussi les pratiques des représentants officiels et les limites imposées à leurs relations avec des responsables israéliens.

Une réforme qui obligerait le Parlement à prendre position

L’éventuelle abrogation de la loi sur le boycott poserait immédiatement la question de son traitement parlementaire. Une telle initiative ne pourrait pas être présentée comme une simple mesure administrative. Elle nécessiterait de déterminer précisément les dispositions à supprimer ou à modifier. Or, les informations publiées le 20 octobre ne présentent aucun texte législatif complet. Elles ne permettent donc pas de savoir si Washington souhaiterait une abrogation intégrale ou une modification limitée de certaines interdictions. Cette différence serait pourtant déterminante pour le débat. Une réforme ciblée ne produirait pas nécessairement les mêmes effets qu’une suppression générale du dispositif. Les députés devraient également examiner les conséquences sur les obligations des administrations et sur les pratiques actuellement encadrées par la législation. À ce stade, aucune proposition détaillée ne permet de connaître les changements juridiques précis qui seraient soumis au vote.

Le dossier pourrait néanmoins provoquer des divisions politiques importantes. Le Hezbollah défend une position de refus des démarches susceptibles de conduire à une normalisation des relations avec Israël. Ses responsables dénoncent déjà les négociations directes lorsqu’ils estiment qu’elles risquent de légitimer l’occupation ou de réduire les droits du Liban. Le président du bloc parlementaire de la Fidélité à la résistance, Mohammad Raad, a notamment critiqué les prises de position favorables à des négociations qu’il considère comme contraires aux intérêts nationaux. Ces déclarations concernent le contexte politique général et ne constituent pas, à elles seules, une réponse détaillée à un projet législatif sur le boycott. Les documents ne permettent pas davantage de dresser une liste vérifiée des députés favorables ou opposés à son abrogation. Ils montrent cependant que la question pourrait rencontrer des résistances, notamment dans les formations qui considèrent le maintien des restrictions légales comme une composante du refus de la normalisation avec Israël.

Le calendrier de Tampa renforce la portée politique de la demande

La demande attribuée à Washington intervient à un moment particulièrement sensible. Le Liban et Israël doivent participer, le 20 octobre 2026, à une nouvelle rencontre militaire organisée à Tampa, en Floride. Les autorités libanaises souhaitent y défendre plusieurs exigences : l’arrêt des attaques israéliennes, le retrait des territoires occupés et l’application des engagements prévus dans l’accord-cadre. La question des prisonniers libanais figure également parmi les dossiers que Beyrouth entend faire avancer. Israël privilégie, de son côté, les garanties sécuritaires concernant le Hezbollah. Ces divergences compliquent déjà les discussions. L’introduction de la question du boycott pourrait donc élargir considérablement le champ des demandes américaines. Elle ferait passer le débat d’arrangements militaires destinés à réduire les tensions à une modification du cadre juridique des relations avec Israël.

Cette évolution poserait une difficulté supplémentaire aux autorités libanaises. Joseph Aoun défend la poursuite des négociations diplomatiques, qu’il considère comme une solution moins coûteuse qu’une nouvelle guerre. Toutefois, cette orientation ne signifie pas que le président accepte une transformation immédiate des relations avec Israël. Les documents du 20 octobre ne font état d’aucun engagement présidentiel en faveur de l’abrogation du boycott. Ils ne permettent pas non plus d’établir que cette réforme constituerait officiellement une condition de la participation aux discussions de Tampa. Les demandes attribuées à Marco Rubio sont rapportées dans le cadre d’un même entretien, mais elles concernent des dossiers distincts. Il serait donc excessif de présenter leur rapprochement comme la preuve d’un accord global déjà négocié. La question reste celle des objectifs poursuivis par Washington et des réponses que les institutions libanaises pourraient leur apporter.

Entre pressions diplomatiques et souveraineté législative

L’éventuelle remise en cause du boycott placerait les autorités libanaises devant un problème institutionnel précis. Les États-Unis peuvent défendre une modification de la législation dans leurs échanges diplomatiques. Cependant, la décision appartient aux institutions libanaises. Une initiative de cette nature devrait être examinée dans le cadre des procédures nationales et donner lieu à un débat parlementaire. Elle ne pourrait pas résulter directement d’une demande formulée par un ambassadeur ou un responsable étranger. Cette distinction constitue le principal enjeu institutionnel du dossier. Les informations publiées décrivent des pressions américaines présumées, mais ne démontrent pas que le gouvernement aurait décidé de présenter un projet de loi. Elles ne font état ni d’un calendrier parlementaire ni d’une commission chargée d’examiner une réforme du boycott. Aucun vote n’est annoncé sur cette question dans les éléments disponibles.

Le dossier révèle ainsi un possible élargissement des objectifs américains au Liban. Aux demandes concernant le désarmement du Hezbollah et les arrangements sécuritaires avec Israël s’ajouterait une volonté de modifier le cadre légal des relations entre les deux pays. Cette démarche pourrait avoir des conséquences politiques importantes, mais son application demeure incertaine. À la date du 20 octobre 2026, les informations permettent d’identifier une demande attribuée à Marco Rubio et des interventions prêtées à Michel Issa auprès de parlementaires. Elles ne permettent pas de confirmer qu’un texte d’abrogation a été déposé ou qu’une majorité parlementaire se prépare à le soutenir. Le prochain élément décisif serait donc l’apparition d’une initiative législative identifiable. Elle permettrait de déterminer si les démarches diplomatiques rapportées se traduisent réellement par une procédure institutionnelle, et surtout quelles dispositions de la législation libanaise seraient visées.

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