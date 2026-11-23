Le musée de la Soie de Bsous conserve une histoire du travail et des savoir-faire. Son site annonce une fermeture pour la saison 2026.

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À Bsous, dans le caza d’Aley, le musée de la Soie conserve la mémoire d’une activité qui associait les plantations de mûriers, l’élevage des vers, la filature et le tissage. Son intérêt ne tient pas seulement aux étoffes : il permet de retrouver les gestes et l’organisation du travail derrière une ancienne production du Mont-Liban. Attention toutefois : son site officiel, consulté le 18 novembre 2026, annonce une fermeture pour la saison 2026, sans date de réouverture.

Une ancienne usine devenue lieu de transmission

Selon l’histoire publiée par l’établissement, George et Alexandra Asseily ont acquis la propriété auprès de la famille Fayad en 1973. L’usine y avait fonctionné pendant environ un demi-siècle, jusqu’en 1945. La transformation ultérieure du site n’a donc pas consisté à inventer un décor industriel, mais à conserver un bâtiment ayant servi à la production.

La restauration des terrasses débute en 1998, avant celle du bâtiment en 2000. Le musée cite l’architecte Jacques Abou Khaled et Sami Feghali pour cette dernière étape. En 2001, une première rencontre consacrée à la soie accompagne le développement du projet. L’ensemble est géré par l’Association Mémoire et Développement, dite aMED.

Le travail des femmes derrière les cocons

La présentation de l’écomusée insiste sur le rôle des femmes dans la sériciculture libanaise. Recevoir les œufs, nourrir et surveiller les vers, puis recueillir les cocons formaient une chaîne de tâches exigeantes. La soie n’était donc pas uniquement un produit de commerce : elle engageait une organisation domestique et villageoise du travail.

Le tissage mobilisait lui aussi de nombreuses familles. Le musée rappelle l’existence de centaines de métiers à soie au début du XXe siècle. Son approche relie trois dimensions : une population, un territoire et une période historique. Elle invite ainsi à lire les objets techniques en même temps que les conditions dans lesquelles ils étaient employés.

Une histoire industrielle inscrite dans un paysage

Dans son parcours pédagogique, le musée situe en 1841, à Btater, l’installation d’une filature associée à Portalis et évoque le rôle de fileuses françaises dans la formation de travailleuses locales. Cette circulation des techniques complète l’histoire des échanges commerciaux : les compétences se transmettaient elles aussi entre les deux rives de la Méditerranée.

Les jardins et les terrasses participent à cette lecture du patrimoine. Leur restauration, décrite sur le site du musée, conserve des oliviers et d’autres plantations méditerranéennes plutôt que de séparer artificiellement l’ancienne usine de son environnement. Pour une future visite, il reste indispensable d’attendre les annonces de réouverture : les informations historiques et les anciennes manifestations encore affichées en ligne ne valent pas confirmation d’un accueil actuel.

Illustration : étoffe satinée photographiée en 2020, image générique sans lien documentaire avec Bsous ni avec les collections du musée. Photo : Anete Lusina / Pexels.

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