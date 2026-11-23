Le CHU de Guadeloupe déclenche le plan blanc après une cyberattaque. Une partie des opérations, consultations et examens est reportée jusqu’au 27 novembre. Les soins urgents et prioritaires restent assurés et le 15 reste joignable. Le transfert des urgences pédiatriques à Belle-Plaine est maintenu la nuit de lundi à mardi.

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Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a déclenché son plan blanc dimanche 22 novembre, après une cyberattaque survenue la veille au soir. Le CHU annonce le report d’une partie des interventions, consultations et examens d’imagerie jusqu’au vendredi 27 novembre inclus. Les soins urgents et prioritaires sont maintenus.

Les reports ne concernent pas tous les rendez-vous

La direction a réorganisé l’activité pour donner la priorité aux cas les plus urgents et assurer la prise en charge des patients déjà hospitalisés. La déprogrammation est partielle. L’annonce ne signifie pas que chaque rendez-vous de la semaine est annulé : le CHU n’a pas publié de liste exhaustive des actes reportés ni confirmé que tous les patients concernés avaient été avisés.

Le plan blanc est le dispositif qui permet à l’établissement de réorganiser ses ressources lors d’une crise. Dans ce cas, la direction l’a activé après une réunion de crise dimanche. L’échéance du 27 novembre concerne les reports annoncés ; elle n’est pas une date annoncée de retour au fonctionnement normal.

Le 15 reste accessible et le transfert des urgences pédiatriques est maintenu

Le CHU demande de réserver les urgences adultes et pédiatriques aux situations nécessitant effectivement des soins urgents. Selon son communiqué de dimanche, le centre d’appel du 15 reste joignable pour évaluer les besoins et orienter les patients.

La direction maintient le transfert des urgences pédiatriques à Belle-Plaine, aux Abymes, dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 novembre, à 0 h 01, heure de Guadeloupe.

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