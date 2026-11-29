Le Sénat a adopté le volet recettes du budget 2027 par 194 voix contre 119. Sa version réduit la contribution demandée aux collectivités et abaisse le plafond de l’abattement fiscal sur les pensions. L’examen des dépenses commence lundi 30 novembre, après le rejet du projet par les députés début novembre.

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Le Sénat a adopté dimanche 29 novembre, par 194 voix contre 119, la partie « recettes » du projet de loi de finances pour 2027. Les sénateurs ont réduit d’un milliard d’euros la contribution demandée aux collectivités et durci, par rapport au projet du gouvernement, le plafonnement d’un abattement fiscal sur les pensions de retraite. Ils commenceront lundi à examiner les crédits de l’État, alors que l’Assemblée nationale a rejeté le texte le 4 novembre.

Un milliard de moins demandé aux collectivités

Le Sénat a conservé le principe d’une contribution des collectivités au redressement des finances publiques, mais a réduit son montant d’un milliard d’euros par rapport au projet initial et en a modifié les paramètres. Il a aussi prévu d’alimenter le fonds de sauvegarde à hauteur de 300 millions d’euros. Ces deux décisions concernent des lignes distinctes : la première réduit le prélèvement demandé aux collectivités ; la seconde inscrit des moyens dans un fonds de soutien.

La Chambre haute a également limité à 2027 l’écrêtement d’une partie de la TVA transférée aux collectivités. Ce mécanisme agit sur la répartition des recettes de TVA, pas sur le taux payé par les consommateurs. Les sénateurs ont par ailleurs conservé l’affectation de 100 millions d’euros de recettes des enchères de quotas carbone aux autorités organisatrices de la mobilité. Le détail des crédits de transport sera discuté dans le volet dépenses.

Retraites : un plafond d’abattement ramené à 1 000 euros

Dans le texte adopté dimanche, l’abattement de 10 % applicable aux pensions pour le calcul de l’impôt sur le revenu serait plafonné à 1 000 euros. Le gouvernement proposait un plafond de 3 000 euros, contre 4 439 euros dans le droit en vigueur tel que le rappelle le Sénat. La différence porte sur la somme déduite du revenu imposable : le vote ne baisse ni le montant des pensions versées ni le taux de l’abattement. Le montant d’impôt dépendrait ensuite de la situation du foyer et du barème.

Sur un autre poste, les sénateurs ont maintenu la TVA à 10 % sur la fourniture de services de télévision. Le projet initial supprimait ce taux réduit. Ils ont aussi prolongé d’un an la possibilité pour les employeurs de prendre en charge jusqu’à 75 % du prix de l’abonnement de transport des salariés dans le dispositif fiscal prévu à cet effet. La mesure ne rendrait pas obligatoire un remboursement à 75 %.

Logement : deux changements sur les prêts à taux zéro

Le Sénat veut permettre aux ménages qui remplissent les conditions du prêt à taux zéro lié à la parentalité d’en bénéficier à chaque nouvelle naissance. Il a aussi voté la prolongation jusqu’en 2030 de l’éco-prêt à taux zéro, destiné à financer des travaux de rénovation énergétique, alors que le dispositif devait prendre fin en 2027. Le premier relève de l’accession à la propriété ; le second finance des travaux dans un logement.

Pour la location meublée non professionnelle, la version du Sénat restreint la portée de la réforme fiscale proposée par l’exécutif : elle s’appliquerait aux seuls locaux mis en location après le 1er octobre 2026. Cette date ne constitue pas une entrée en vigueur déjà acquise et ne doit pas être confondue avec la date d’adoption du budget.

Le débat sur les crédits s’ouvre le 30 novembre

La première partie du projet fixe les ressources de l’État et présente son tableau d’équilibre. Le vote de dimanche permet au Sénat de passer à la seconde partie, qui porte sur les crédits des différentes missions. Le dossier parlementaire prévoit son examen du lundi 30 novembre au mercredi 9 décembre.

Le budget de l’État suit une procédure distincte du budget de la Sécurité sociale. L’Assemblée nationale n’a pas approuvé le projet de finances en première lecture ; elle a rejeté la partie recettes le 4 novembre. Les montants et dispositions approuvés dimanche sont donc ceux de la première partie dans sa version sénatoriale. Les crédits restent à examiner et le projet de loi de finances n’est pas définitivement adopté.

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