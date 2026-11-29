Le comté de Los Angeles demande aux habitants des secteurs exposés près de Malibu de se préparer à partir à partir de lundi soir. Les pluies pourraient provoquer des coulées de boue et de débris sur les terrains brûlés. L’avis préventif n’est pas un ordre d’évacuation pour toute la ville.

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Le comté de Los Angeles a annoncé qu’un avis d’évacuation prendrait effet lundi 30 novembre à 18 heures, heure de Californie, dans des secteurs touchés par l’incendie de Palisades. Les autorités redoutent des coulées de boue et de débris à l’arrivée des fortes pluies. L’avis ne s’applique pas à l’ensemble de Malibu et ne constitue pas un ordre d’évacuation.

Le comté demande de se préparer à partir

Le shérif du comté a annoncé la mesure samedi 28 novembre en soirée, avant l’arrivée de la perturbation. L’avis diffusé pour le périmètre brûlé de Palisades invite les habitants à réunir leurs proches, leurs animaux et leurs affaires essentielles. Les personnes qui auraient besoin de davantage de temps pour quitter leur logement sont invitées à envisager de partir plus tôt. Des secteurs touchés par l’incendie de Franklin font aussi l’objet d’avis préventifs, selon le point de situation de l’université Pepperdine, qui s’appuie sur le comté.

La ville de Malibu distingue l’avis, qui signale une menace possible pour les personnes ou les biens, de l’ordre d’évacuation, qui impose de quitter immédiatement le secteur. Les habitants peuvent vérifier l’adresse de leur logement sur la carte Genasys Protect, accessible depuis la page municipale des évacuations, et suivre les messages officiels du comté sur Alert LA County. La proximité d’un quartier avec la zone brûlée ne suffit pas à déterminer si une adresse est visée.

Les pluies les plus soutenues attendues mardi

Le bureau du National Weather Service de Los Angeles et Oxnard a placé une partie du sud-ouest de la Californie sous veille d’inondation. Le bulletin émis dimanche matin prévoit une période de vigilance qui commence mardi à 1 heure et se termine à 22 heures, heure locale, pour les secteurs visés par cet avis météorologique. La mesure du comté débute donc plusieurs heures plus tôt dans la zone de Palisades : ces deux horaires concernent des dispositifs différents.

Les prévisionnistes envisagent par endroits des intensités de pluie de l’ordre de 13 à 25 millimètres par heure. Sur une pente récemment brûlée, la disparition de la végétation favorise le ruissellement. L’eau peut alors entraîner terre, pierres et débris vers les ravins, les routes ou les habitations en contrebas. Le risque dépend de l’endroit où se concentrent les averses : le bulletin ne signifie pas qu’une coulée a déjà été observée.

À Pepperdine, les cours étaient maintenus

Dans son point du 28 novembre, l’université Pepperdine indiquait que ses campus n’étaient pas compris dans les périmètres visés et maintenait ses cours en présentiel. Elle ne prévoyait alors pas de fermeture préventive de Malibu Canyon Road ni de la Pacific Coast Highway. Ce point est daté : les restrictions routières et les consignes d’évacuation peuvent évoluer avec les précipitations et doivent être vérifiées avant tout déplacement.

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