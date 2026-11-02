Sandra Mehanna explore les secrets de famille

Sandra Mehanna publie « Tout va bien… », son deuxième roman, aux Éditions Complicités. Le récit suit Henri, un homme d’affaires qui découvre l’existence d’un fils, Jacques. Cette révélation bouleverse son entourage familial, notamment son épouse Jacqueline et sa belle-mère, Madame Catherine. Avocate au barreau de Beyrouth depuis 2002, l’auteure avait déjà publié « Pur délice ». Elle a dédicacé ce nouvel ouvrage le 11 octobre 2026 au Salon arabe international du livre de Beyrouth, sur le stand de la Librairie Antoine.

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Avec Tout va bien…, Sandra Mehanna consacre son deuxième roman aux secrets de famille et aux non-dits de la bourgeoisie libanaise. Publié aux Éditions Complicités, le livre a fait l’objet d’une séance de dédicace le 11 octobre 2026. L’auteure était présente sur le stand de la Librairie Antoine, au 67e Salon arabe international du livre de Beyrouth.

« Tout va bien… » : une famille face à un fils inconnu

L’intrigue s’organise autour de Monsieur Henri, un homme d’affaires dont l’existence paraît bien réglée. Un jour, un jeune homme nommé Jacques se présente à sa porte. La ressemblance entre les deux hommes est frappante. Jacques est son fils, dont Henri ignorait jusqu’alors l’existence.

Cette découverte bouleverse une famille attachée aux conventions. Elle touche notamment Jacqueline, l’épouse d’Henri, et Madame Catherine, sa belle-mère. Le récit aborde les secrets familiaux, la quête d’identité et le poids des traditions sociales. Les silences qui entourent les parcours individuels occupent également une place centrale dans cette histoire.

Sandra Mehanna, avocate et romancière

Licenciée en lettres françaises et juriste de formation, Sandra Mehanna exerce comme avocate au barreau de Beyrouth depuis 2002. Elle a présenté son premier roman, Pur délice, lors de son premier salon du livre, le 4 novembre 2017. Cet ouvrage s’intéressait déjà à la société libanaise.

Tout va bien… poursuit ce parcours littéraire à travers le cadre familial et ses conventions. Le roman compte 201 pages, dans un format de 15,5 × 23,5 cm. Il porte l’ISBN 9782386478949.

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