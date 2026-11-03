Bulgarie : la victoire d’Iliana Iotova officiellement proclamée

La Commission électorale bulgare proclame la victoire d’Iliana Iotova et Kiril Valchev au second tour présidentiel. Leur tandem obtient 57,6 % des voix. Déjà cheffe de l’État depuis janvier, Iotova défend une issue diplomatique en Ukraine et place la sécurité de la mer Noire parmi ses priorités diplomatiques et sécuritaires.

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La Commission électorale centrale bulgare a proclamé, le 3 novembre 2026, la victoire d’Iliana Iotova et de Kiril Valchev. Le tandem a remporté le second tour présidentiel du 1er novembre. Iotova exerce déjà la présidence depuis janvier, après la démission de Rumen Radev.

Une victoire désormais proclamée

La décision n° 441 de la Commission électorale centrale établit les résultats définitifs du scrutin. Iotova et Valchev recueillent 1 093 852 voix, contre 750 251 pour Andreï Gyurov et Georgi Kandev. L’option permettant de ne soutenir aucun candidat totalise 56 080 suffrages.

Le portail officiel du second tour attribue respectivement 57,566 % et 39,483 % aux deux tandems. Ces pourcentages incluent l’option « aucun candidat », qui représente 2,951 % des voix comptabilisées dans cette répartition. Le score d’Iotova s’arrondit ainsi à 57,6 %.

La proclamation du 3 novembre dépasse le stade des estimations électorales et du décompte régional complet publié la veille. La Commission déclare Iotova élue présidente et Valchev élu vice-président. Elle prévoit la publication de sa décision au Journal officiel bulgare.

Déjà cheffe de l’État depuis janvier

Cette victoire ne correspond pas à une première prise de fonctions immédiate. Selon sa biographie officielle publiée le 23 janvier 2026, Iotova est devenue cheffe de l’État ce jour-là. La Cour constitutionnelle avait alors mis fin aux pouvoirs de Rumen Radev après sa démission.

Elle avait été élue vice-présidente aux côtés de Radev en novembre 2016, puis réélue en 2021. Ancienne journaliste de la télévision publique, elle a ensuite travaillé au sein du Parti socialiste bulgare. Députée nationale de 2005 à 2007, elle a également siégé au Parlement européen. Sa trajectoire combine ainsi responsabilités parlementaires et exercice des fonctions présidentielles.

La sécurité en mer Noire au centre de ses positions

Dans son intervention à l’Assemblée générale de l’ONU du 23 septembre 2026, publiée par la présidence, Iotova défendait une issue diplomatique à la guerre en Ukraine. Elle appelait à déplacer le conflit vers le terrain politique et à engager des négociations assorties de garanties.

Elle plaçait aussi la sécurité de la mer Noire parmi ses priorités. La présidente évoquait une initiative bulgare destinée à rechercher un accord avec les pays de la région et les parties intéressées. L’objectif annoncé était de protéger la liberté et la sécurité de navigation. Ces orientations relèvent de ses positions publiques ; le résultat électoral ne constitue pas, à lui seul, un accord diplomatique.

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