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Midterms : un électorat mécontent selon l’enquête AP

· 2 min de lecture · 46 vues

Le Voter Poll accompagne la soirée électorale. Comment lire ses premières données sans les confondre avec le décompte des bulletins.

Le Capitole américain, photographie d’archives de 1997. Couverture : Midterms, enquête AP, le climat électoral avant les résultats.
Illustration : Capitole fédéral, archives de 1997. Architect of the Capitol, domaine public ; habillage Libnanews. © Architect of the Capitol, domaine public aux États-Unis. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:United_States_Capitol_-_west_front.jpg
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Les premiers chiffres du Voter Poll de l’Associated Press décrivent un électorat mécontent : environ trois quarts des personnes interrogées se disent en colère ou insatisfaites de la direction du pays. Environ six sur dix désapprouvent la manière dont Donald Trump exerce la présidence et près de 70 % souhaitent que le Congrès exerce davantage de contre-pouvoir.

Ces données, diffusées mardi 3 novembre pendant le vote, restent provisoires. Elles mesurent des opinions déclarées, pas des suffrages dépouillés, et ne permettent pas d’attribuer une majorité parlementaire.

Une enquête menée avant et pendant le scrutin

Le Voter Poll est réalisé par l’institut SSRS pour AP et plusieurs chaînes américaines. Sa méthode prévoit des entretiens du 19 octobre au 3 novembre, par internet, téléphone et à la sortie de certains bureaux de vote. Le dispositif couvre les cinquante États, mais pas Washington, DC.

L’étude combine plusieurs modes de recrutement, dont certains ne reposent pas sur un tirage probabiliste. Les réponses sont pondérées pour représenter l’électorat estimé. Cette pondération doit ensuite être ajustée aux résultats comptabilisés dans chaque État.

Des données encore susceptibles d’évoluer

Le programme prévoit environ 100 000 entretiens au total. Ce chiffre est un objectif de collecte, pas l’effectif confirmé des premières données diffusées mardi. Il ne faut donc pas présenter les pourcentages initiaux comme les réponses déjà arrêtées de 100 000 électeurs.

La taille de l’échantillon, sa composition et les ajustements statistiques comptent dans l’interprétation des chiffres. Les sous-groupes présentent davantage d’incertitude que l’ensemble national. La formulation des questions et les personnes qui acceptent ou non de répondre peuvent également influer sur une enquête.

Le décompte des bulletins reste nécessaire pour établir le choix des électeurs dans chaque circonscription et chaque État. Le mécontentement exprimé dans un questionnaire ne se transforme pas automatiquement en sièges remportés par un parti.

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Newsdesk Libnanews

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