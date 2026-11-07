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À Caen, Twisto adapte son réseau dès 12 h 30, heure de Paris, ce samedi 7 novembre 2026, en prévision de la manifestation en centre-ville.

Les trois lignes de tramway limitées

Le bulletin de l’opérateur, actualisé vendredi à 17 h 50, prévoit les services suivants :

T1 circulera entre Hérouville Saint-Clair et Caen Copernic au nord, puis entre Ifs Jean Vilar et Caen Presqu’île au sud.

T2 sera limitée au trajet Caen Campus 2–Caen Copernic.

T3 circulera entre Fleury Hauts de l’Orne et Caen Presqu’île.

La navette du centre-ville ne circulera pas pendant la manifestation. Plusieurs lignes de bus seront déviées, tandis que les lignes 22, 31 et 34 sont annoncées sans modification liée au rassemblement.

Des stations Vélolib indisponibles

Plusieurs stations Vélolib seront aussi indisponibles, notamment aux deux accès de la gare et place de la République. Les déviations pourront évoluer avec le cortège : le bulletin de l’opérateur est à consulter avant un déplacement.

La CGT appelle à poursuivre la mobilisation

Dans un communiqué publié le 6 novembre et relayé par son union locale d’Hérouville, la CGT du Calvados appelle à participer à la mobilisation citoyenne du samedi, tout en précisant qu’elle n’en est pas à l’initiative. Elle annonce qu’elle proposera une réunion intersyndicale départementale pour organiser les suites du mouvement et développer la grève.

Cet appel intervient après la journée du 5 novembre. Il exprime la position de l’organisation et ne permet pas de mesurer la participation à la mobilisation de ce samedi.

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