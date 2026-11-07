Tisséo annonce des déviations samedi 7 novembre. La navette aéroport change de terminus et plusieurs bus se rabattent sur le métro.

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À Toulouse, les déplacements en bus seront modifiés ce samedi 7 novembre 2026 en raison de la manifestation annoncée en centre-ville. Dans son bulletin actualisé à 9 h 35, Tisséo prévoit des déviations à partir de 12 h 45, heure de Paris, pour douze lignes et la navette aéroport.

La navette aéroport ne desservira plus Matabiau

La fiche de la navette aéroport annonce un report du terminus Gare routière à États-Unis Fondeyre. Six arrêts ne seront plus desservis pendant la déviation : Pont du Béarnais, Compans-Caffarelli, Jeanne-d’Arc, Jean-Jaurès, Matabiau Gare SNCF et Gare routière.

Les voyageurs qui comptaient prendre cette navette à Matabiau ou dans le centre devront donc adapter leur point de départ. Il s’agit du service de bus vers l’aéroport : ce bulletin ne renseigne pas sur les vols.

Jolimont, Empalot et La Vache comme points de correspondance

Les lignes concernées sont L1, L8, L9, L14, 15, 23, 27, 29, 39, 45, 63 et 70. Plusieurs terminus seront déplacés pour maintenir des correspondances avec le métro :

Les bus 15 et 23 auront leur terminus Jeanne-d’Arc reporté à Jolimont, sur la ligne A.

La ligne 27 aura son terminus Toulouse-Lautrec Négreneys déplacé à Empalot, sur la ligne B. Sa déviation écartera notamment Matabiau Gare SNCF, Colombette et Guilhemery.

La ligne 29 terminera à La Vache, sur la ligne B, au lieu de Jeanne-d’Arc. Les arrêts Barrière de Paris, Minimes–Claude Nougaro et Concorde figurent parmi les arrêts non desservis.

Sur la ligne L1, Tisséo indique des correspondances à Barrière de Paris avec le métro B, ainsi qu’à Roseraie et Jolimont avec le métro A. Une autre déviation, liée au match de rugby à Ernest-Wallon, est annoncée dès 13 heures : le terminus Sept Deniers–Salvador Dali sera reporté à Soleil d’Or, avec une fin prévue à 17 h 30 pour cette mesure distincte.

Métro, tramway et Téléo

Au moment du bulletin, les métros A et B, le tramway T1 et Téléo fonctionnent normalement. Tisséo prévient toutefois que certaines stations de métro peuvent fermer temporairement. L’agence Jean-Jaurès ferme à midi ; l’Espace Voyageurs ouvre exceptionnellement de 9 heures à midi.

Ces annonces décrivent les mesures prévues, et non des déviations déjà constatées. Les fiches Tisséo restent à consulter avant le départ pour suivre leur évolution.

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