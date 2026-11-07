La mobilisation annoncée samedi à Dijon entraîne des adaptations du réseau et des restrictions dans un secteur du centre-ville.

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Divia Mobilités annonce le remplacement des tramways T1 et T2 par des bus ce samedi 7 novembre 2026, de 12 h 30 à 19 h 30, heure de Paris, en raison de la manifestation prévue à Dijon.

Un service de remplacement pour les tramways

Les bus « Plan B » circuleront toutes les huit minutes sur T1 et toutes les douze minutes sur T2. Les arrêts de report sont signalés sur les plans en bout de quai et les bandeaux jaunes en station.

Les bus auront des horaires adaptés, sauf L7 et B16, annoncées aux horaires habituels. Divia prévient que les itinéraires pourront encore changer selon la manifestation, y compris ceux des bus de remplacement. L’information trafic est donc à vérifier avant le départ.

Un appel syndical à 14 heures

Solidaires 21 a renouvelé vendredi son appel à manifester samedi à 14 heures, place de la République, contre la vie chère. Le syndicat veut prolonger la mobilisation du 5 novembre et appelle à organiser des assemblées générales sur les lieux de travail pour décider de nouvelles grèves et de leur reconduction. Ce rendez-vous reste un appel : il ne constitue pas un constat de présence ni un chiffre de participation.

Des restrictions dans un secteur du centre-ville

Dans son communiqué du 6 novembre, la préfecture de la Côte-d’Or indiquait qu’aucune manifestation liée à cette mobilisation n’avait été déclarée auprès de ses services. Elle annonce une interdiction des attroupements et rassemblements de 8 heures à minuit dans un périmètre du centre-ville allant jusqu’à la gare. La mesure concerne le secteur délimité par l’arrêté, et non l’ensemble de Dijon.

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