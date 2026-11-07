Manifestation du 7 novembre à Nantes : trois lignes de tramway, les Busway et plusieurs bus sont concernés. Les principales adaptations annoncées.

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À Nantes, les trajets en transports en commun seront modifiés ce samedi 7 novembre 2026 en raison de la manifestation annoncée en centre-ville. Le bulletin officiel Naolib affiche une alerte à partir de 12 h 30, heure de Paris, et jusqu’à 3 heures dimanche. Les trois lignes de tramway, les deux Busway et plusieurs lignes de bus figurent parmi les services concernés.

Des interruptions sur les trois lignes de tramway

Selon les adaptations annoncées par Naolib et relayées vendredi soir par la presse locale, la ligne 1 sera interrompue entre Chantiers Navals et Duchesse Anne. La ligne 2 fera terminus à 50 Otages. Sur la ligne 3, la circulation sera coupée entre Bretagne et Hôtel Dieu. Le Busway 4 s’arrêtera à Jemmapes, face à la Cité des Congrès.

Neuf lignes de bus avec des parcours raccourcis ou coupés

Les autres adaptations annoncées sont les suivantes :

C1 : interruption entre Chanzy et Copernic ; C3 : entre Hôtel Dieu et Copernic ; C6 : entre Delorme et Chanzy.

C2 : terminus à Talensac ; C8 et ligne 26 : terminus à Delorme.

Ligne 11 : interruption entre Pipay et Copernic ; ligne 12 : entre Talensac et Pipay ; ligne 23 : entre Copernic et Talensac.

L’Espace Mobilité de Commerce sera également fermé exceptionnellement.

Une alerte également sur la navette aéroport

Naolib signale la même plage de perturbation sur le Busway 5 et la navette aéroport. La liste officielle consultée ne détaille pas leurs itinéraires adaptés. Les voyageurs qui utilisent ces services devront vérifier leur desserte avant de partir.

L’alerte reste présentée comme à venir dans le bulletin consulté ce matin. Ces informations décrivent donc un dispositif prévu, et non des interruptions déjà constatées. La plage d’alerte allant jusqu’à 3 heures ne garantit pas que chaque ligne restera perturbée pendant toute cette durée. Pour préparer un déplacement ou suivre une modification, les informations actualisées sont accessibles dans la rubrique Info trafic de Naolib et son application.

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