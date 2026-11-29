Le sud de la Californie se prépare à de fortes pluies entre lundi soir et mercredi. Les prévisionnistes distinguent le risque de crue de cette tempête du signal saisonnier d’El Niño.

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Le sud de la Californie devrait connaître son épisode pluvieux le plus marqué de la semaine entre lundi soir 30 novembre et mercredi matin 2 décembre, heure locale. Le service météorologique américain prévoit des pluies fortes, avec un risque de crues soudaines mardi, notamment dans les comtés de Los Angeles et de Ventura. El Niño est bien installé dans le Pacifique, mais c’est la trajectoire de cette dépression qui détermine où les pluies les plus intenses sont attendues.

Deux passages pluvieux, le second nettement plus fort

Le premier front devrait gagner le comté de San Luis Obispo dimanche après-midi, avant de s’étendre dans la nuit vers Ventura et Los Angeles. D’après le bureau de Los Angeles–Oxnard du National Weather Service, ce premier passage pourrait laisser autour de 2,5 mm ou moins dans les comtés de Ventura et de Los Angeles. Les pluies pourraient marquer une pause lundi après-midi avant l’arrivée du deuxième système.

Le scénario du service météorologique pour lundi et mardi donne environ 13 à 64 mm sur le littoral et dans les vallées, et 64 à 127 mm ou davantage sur certains reliefs. Les cumuls les plus importants sont attendus dans les comtés de Ventura et de Los Angeles et le sud du comté de Santa Barbara. Ces fourchettes concernent les zones de prévision, pas chaque quartier. Le Weather Prediction Center, le centre national de prévision, classe mardi une partie du sud de la Californie en risque modéré de pluies excessives.

Les prévisionnistes surveillent les zones urbanisées et les petits cours d’eau des bassins pentus, susceptibles de monter rapidement. Le National Water Center signale aussi la possibilité de coulées de débris sur des terrains brûlés. Le risque n’est pas limité à ces secteurs. À San Diego et dans les zones voisines, le bureau météorologique régional attend surtout les plus fortes pluies entre mardi et mercredi. Plus à l’est, certaines parties du Sud-Ouest devraient recevoir de la pluie et de la neige en altitude mercredi et jeudi.

El Niño donne un contexte, pas le trajet d’une tempête

Le bureau de San Diego prévoit qu’une rivière atmosphérique, un couloir étroit où le vent transporte de grandes quantités de vapeur d’eau, accompagnera la dépression. Quand cet air humide est soulevé par le relief, il peut déverser des pluies importantes sur les versants exposés. Les prévisionnistes estiment la force du couloir d’humidité, puis la quantité de pluie et le risque de crue séparément : le relief et l’intensité horaire modifient les effets au sol.

El Niño décrit un réchauffement durable du Pacifique équatorial et le changement de circulation atmosphérique qui l’accompagne. Dans son bulletin du 12 novembre, le Climate Prediction Center constatait un renforcement du phénomène. Il estimait que la probabilité d’un épisode fort à très fort dépassait 79 % pour la période de janvier à mars 2027. Cette estimation concerne l’état du Pacifique sur trois mois ; elle ne donne ni la probabilité d’une crue mardi à Los Angeles, ni le cumul dans une ville donnée.

La prochaine synthèse du centre sur El Niño est prévue le 10 décembre. Pour l’épisode du début de semaine, c’est l’évolution des prévisions locales entre lundi soir et mercredi matin et des éventuelles alertes de crue qui indiquera les secteurs les plus exposés.

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