La Banque centrale du Paraguay prévoit de lancer ses appels d’offres la semaine du 30 novembre. Les nouveaux établissements préviendront les clients une fois les lots attribués.

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Les clients d’Ueno Bank qui n’ont récupéré qu’une partie de leurs dépôts pourraient bientôt changer de banque sans avoir à en choisir une eux-mêmes. La Banque centrale du Paraguay (BCP) a annoncé le 26 novembre qu’elle prévoyait de lancer, la semaine du 30 novembre, l’attribution par appel d’offres de lots réunissant des actifs et des dépôts. L’ouverture de cette procédure ne signifie pas que les comptes seront déjà transférés lundi.

La banque qui reçoit les dépôts préviendra les clients

Après l’attribution d’un lot, l’établissement qui l’emporte reprendra les dépôts, les prêts et les autres produits compris dans ce lot. C’est à lui, et non aux clients, de prendre l’initiative du contact. La BCP précise qu’aucune démarche n’est requise à ce stade pour les déposants concernés par les transferts. Elle n’a pas annoncé de date à laquelle chaque compte redeviendra utilisable.

La banque centrale estime que cette opération pourra bénéficier à près de 99 % des personnes et des entreprises dont les dépôts dépassaient l’avance correspondant à 40 salaires minimums, y compris des petites entreprises. Le pourcentage porte sur le nombre de clients concernés, et non sur la part de la valeur des dépôts qui sera récupérée.

Ueno Bank a été placée sous intervention le 2 novembre. Dans son rapport de stabilité financière de novembre, la BCP indique qu’au 11 novembre 1,83 million de déposants avaient déjà reçu des avances d’un montant total d’environ 4 000 milliards de guaranis. Ces avances relèvent du mécanisme de garantie ; les appels d’offres annoncés le 26 novembre visent les dépôts qui restent à traiter.

Les fonds de placement suivent une procédure distincte

Les porteurs de parts de fonds gérés par Ueno AFPISA pourront demander le rachat de leurs placements à hauteur de 30 millions de guaranis par semaine, selon le calendrier annoncé par le régulateur des marchés. Ueno AFPISA devra les contacter et le paiement passera par Investor Casa de Bolsa, sans obligation d’y ouvrir un compte. Le régulateur prévoit par ailleurs de convoquer une assemblée pour décider de la poursuite ou de la liquidation de deux fonds Ueno Cash, l’un en guaranis et l’autre en dollars.

Le président de la banque centrale, Jorge Schreiner, a également annoncé avoir transmis à l’exécutif un projet de loi sur le recouvrement des actifs d’Ueno Bank. Le texte vise à faciliter la gestion de ce qui restera après les transferts et à permettre que des actifs éventuellement récupérés en justice servent à payer des créanciers, notamment des porteurs d’obligations. Il n’est pas entré en vigueur. La BCP n’a encore nommé aucun établissement repreneur.

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