Dans ce village palestinien au nord-ouest de Ramallah, la communauté grecque-orthodoxe fête sainte Barbe le 17 décembre. La veillée et la montée vers le sanctuaire s’accompagnent d’un autre geste : le partage de la burbara, un plat de blé bouilli que les familles préparent pour les voisins et les proches.

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Dans ce village palestinien au nord-ouest de Ramallah, la communauté grecque-orthodoxe fête sainte Barbe le 17 décembre. La veillée et la montée vers le sanctuaire s’accompagnent d’un autre geste : le partage de la burbara, un plat de blé bouilli que les familles préparent pour les voisins et les proches.

À Aboud, la Sainte-Barbe se fête entre deux lieux. Dans le village, les fidèles se rassemblent à l’église de la Vierge. À environ un kilomètre à l’ouest, un sanctuaire de pierre se dresse sur une colline. Lors de la fête de décembre 2019, après les vêpres, les participants ont gagné le sanctuaire à pied. Des scouts du village jouaient de la cornemuse en chemin. Cette année-là, le rassemblement est documenté ; il ne renseigne pas à lui seul sur le déroulement de la fête en 2026.

Pourquoi le 17 décembre ?

Le 17 décembre du calendrier civil correspond au 4 décembre du calendrier julien, que le patriarcat grec-orthodoxe de Jérusalem suit pour cette fête. Le patriarcat indique les deux dates sur son compte rendu de la célébration du 17 décembre 2024 à Jérusalem. À Aboud, la préparation du blé et la veillée peuvent commencer la veille. Le récit de 2019 permet de situer ces gestes, sans faire de la date un horaire uniforme pour toutes les communautés qui célèbrent sainte Barbe.

Du blé bouilli pour les proches et les voisins

La burbara est une préparation de grains entiers cuits à l’eau. Le ministère palestinien du Tourisme et des Antiquités décrit à Aboud une garniture de fruits secs, de noix, de pistaches ou d’amandes et de cannelle. En 2019, une habitante, Iman Khoury, ajoutait à sa préparation des pois chiches moulus et des décorations sucrées. Les garnitures changent selon les familles ; le blé, lui, demeure la base commune. Le ministère relève qu’on apporte le plat aux parents et aux voisins le lendemain de sa préparation.

Le père Emmanuel Awwad, prêtre grec-orthodoxe à Aboud, rapprochait cette pratique en 2019 du kollyva, le blé béni à l’église lors de commémorations. Ce rapprochement éclaire le passage du même ingrédient entre la célébration et la table familiale, sans faire de chaque plat préparé à la maison une offrande liturgique.

Une église ancienne, un récit transmis au village

Les autorités patrimoniales situent l’ancienne église Sainte-Barbe au VIe siècle et décrivent un édifice à trois nefs dont il reste surtout les fondations. Plusieurs cavités se trouvent près du site. La tradition locale associe l’une d’elles au refuge de la sainte. Cette tradition renseigne sur la mémoire du village, mais les vestiges de l’église ne permettent pas d’établir que Barbe a vécu à Aboud. La photographie qui accompagne cet article montre le petit sanctuaire en 2021, pas la procession.

Le calendrier local situe la fête au 17 décembre. Les sources patrimoniales décrivent la veillée, la montée et le partage du blé, mais n’annoncent pas pour autant de programme public précis pour décembre 2026.

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