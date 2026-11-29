Le Parti démocrate conditionne l’accès à ses débats à un engagement contre certaines publicités de groupes extérieurs. Les comptes des comités liés au débat sur l’IA montrent ce que cette règle couvre et ce qu’elle laisse de côté.

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Les candidats à la primaire démocrate de 2028 devront dénoncer certaines publicités payées par des groupes extérieurs s’ils veulent participer aux débats officiels du parti. Présentée en novembre par le Comité national démocrate (DNC), cette règle ne ferme pas les caisses des super PAC. Les comptes des organisations engagées dans le débat sur les règles de l’intelligence artificielle montrent pourquoi : des dizaines de millions de dollars circulent entre comités avant de financer, ou non, une campagne publicitaire.

Ce que les candidats devront dénoncer

Le DNC demande aux prétendants de signer et de respecter un engagement pour accéder aux débats qu’il autorise. Le texte vise les publicités en faveur d’un candidat à la primaire ou contre l’un de ses rivaux, lorsqu’elles sont achetées par un super PAC fédéral ou par une organisation relevant du statut fiscal 501(c)(4). Il s’applique à la télévision, à la radio, sur Internet, sur les panneaux d’affichage et par courrier.

Un représentant désigné par une campagne signataire peut signaler une dépense au DNC. Le comité examine alors le dossier et indique, avant la période de qualification au débat, si une dénonciation ou une autre mesure est requise. Il ne peut pas interdire à ces groupes de publier la publicité. Une campagne portant seulement sur une question de politique publique ou visant uniquement un candidat républicain ne relève pas de cette disposition.

Un autre volet encadre les liens avec les structures du parti. Il interdit à une campagne de conclure un accord de collecte commun avec un comité démocrate avant que son candidat soit en passe d’obtenir l’investiture. Il lui interdit aussi de demander ou d’approuver certaines publicités payées par des comités locaux du parti qui l’avantageraient dans la primaire.

Leading the Future : 47 millions versés à d’autres comités

Leading the Future illustre cette architecture financière. Enregistré en août 2025, ce super PAC affiche près de 75,98 millions de dollars de recettes. Le relevé de la Commission électorale fédérale (FEC), consulté le 3 novembre, couvre la période allant jusqu’au 14 octobre 2026.

Ses décaissements atteignent 52,16 millions de dollars. Ils comprennent toutefois 47 millions de contributions à d’autres comités. Présenter l’ensemble comme une dépense publicitaire directe serait donc inexact. La rubrique des dépenses électorales indépendantes du comité lui-même affiche zéro dans cette synthèse.

Cette synthèse périodique exclut les déclarations spécifiques à 24 et 48 heures. Elle ne mesure donc pas toute l’activité du réseau. Additionner un transfert et la dépense réalisée ensuite avec cet argent compterait deux fois la même somme.

Le comité disposait encore de 23,82 millions de dollars au terme de cette période. Ce montant est un solde déclaré au 14 octobre, pas une photographie de sa trésorerie le jour du scrutin.

Une ambition qui dépasse un seul scrutin

Sur son site, Leading the Future revendique le soutien à des candidats favorables à l’innovation dans l’intelligence artificielle. Son projet concerne autant les institutions fédérales que les États. L’organisation veut installer une force politique durable autour du leadership technologique américain.

Le camp favorable à davantage de garanties s’est également organisé. Dans le communiqué de lancement publié sur le site de Public First Action, les anciens élus Chris Stewart, républicain, et Brad Carson, démocrate, présentent Public First comme une initiative dépassant les partis. Leur dispositif distingue une organisation d’information et deux comités électoraux, l’un tourné vers les républicains, l’autre vers les démocrates.

Leur objectif affiché porte sur la transparence, la surveillance des risques et la protection du public. Ce désaccord ne se réduit donc pas à une opposition entre partisans et adversaires de la technologie. Il concerne les obligations imposées aux développeurs et les institutions chargées de les contrôler.

Les dons d’Anthropic ne se confondent pas avec des achats électoraux

Dans un communiqué du 21 juillet 2026, Anthropic a annoncé un nouveau don de 20 millions de dollars à Public First Action. Avec un premier versement annoncé en février, son soutien atteint 40 millions.

L’entreprise apporte une précision importante : ces deux dons financent exclusivement la mission d’information du public et de politique publique de l’organisation. Elle affirme qu’ils ne peuvent servir à influencer l’élection d’un candidat, quel que soit l’échelon du scrutin.

Les inclure automatiquement dans un total de publicités pour ou contre des candidats serait donc trompeur. Cette restriction déclarée ne permet pas, à elle seule, de reconstituer tous les mouvements financiers du réseau.

Une autre structure, le super PAC Public First, dispose de son propre identifiant fédéral. Ses comptes publiés par la FEC et arrêtés au 30 septembre 2026 indiquent 4,91 millions de dollars de recettes et 4,43 millions de décaissements. Parmi ces derniers figurent 4,34 millions de contributions à d’autres comités. Ces chiffres ne constituent pas le budget consolidé de Public First Action et de toutes les organisations associées.

La régulation se joue aussi dans les États

Les règles ne se décident pas seulement au Congrès. La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a annoncé le 19 décembre 2025 la signature du RAISE Act. Selon le dossier législatif du Sénat de l’État, le texte modificatif S8828 a été signé le 27 mars 2026 et a remanié ce cadre de transparence et de sécurité. Il prévoit notamment la publication de dispositifs de sécurité et la déclaration d’incidents critiques par les développeurs concernés.

Les législateurs des États interviennent ainsi sur des exigences qui touchent directement les entreprises du secteur. Les organisations politiques ont donc une raison concrète de suivre aussi les scrutins locaux, au-delà de la majorité fédérale.

La Commission électorale distingue par ailleurs une dépense indépendante d’un don au candidat. La première soutient ou combat sa candidature sans coordination avec sa campagne. Elle doit faire l’objet de déclarations spécifiques. Pour la primaire de 2028, c’est l’usage de l’argent qui déterminera si le DNC peut demander une dénonciation. Les comptes arrêtés en octobre retracent des versements effectués au cours du cycle électoral de 2026, pas des achats publicitaires pour la prochaine présidentielle.

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