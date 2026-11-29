Le revenu disponible réel progresse de 0,5 % en octobre, selon le Bureau of Economic Analysis. Les dépenses augmentent de 0,3 % en dollars courants, mais restent quasiment inchangées après correction des prix.

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Le revenu disponible des ménages américains a augmenté de 0,5 % en octobre après correction de l’inflation. La consommation réelle, elle, a légèrement reculé, de moins de 0,1 %. Les chiffres publiés le 25 novembre par le Bureau of Economic Analysis (BEA) marquent un retournement du revenu après le recul de septembre, sans reprise des achats en volume.

Des dépenses en hausse en dollars, pas en volume

Le revenu disponible, calculé après les impôts courants, a augmenté de 0,8 % en dollars courants. Les dépenses de consommation ont progressé de 0,3 %, soit 63,8 milliards de dollars en rythme annualisé. Sur ce montant, 52,1 milliards correspondent aux services et 11,8 milliards aux biens. La hausse des prix à la consommation mesurée par le BEA a elle aussi atteint 0,3 % sur le mois.

Après correction des prix, le BEA relève une baisse de 5,8 milliards de dollars en rythme annualisé pour les dépenses de consommation. Elle est assez faible pour s’arrondir à 0,0 % dans le tableau mensuel. En septembre, les chiffres révisés indiquent une baisse de 0,2 % du revenu disponible réel et une hausse de 0,1 % de la consommation réelle.

Salaires, dividendes et remboursements de primes

La rémunération des salariés du privé a contribué à l’augmentation du revenu en octobre. Le BEA relève aussi une hausse des dividendes et des prestations publiques, ces dernières ayant été soutenues en partie par des remboursements ponctuels de primes liés à Medicare. Le taux d’épargne des ménages s’est établi à 4,1 % du revenu disponible.

Les prix de la consommation en hausse de 3,8 % sur un an

L’indice des prix des dépenses de consommation, ou PCE, a progressé de 0,3 % en octobre, contre 0,5 % en septembre. Hors alimentation et énergie, sa hausse mensuelle est restée à 0,3 %. Sur un an, les prix mesurés par le PCE ont augmenté de 3,8 %, et de 3,3 % hors alimentation et énergie. Le BEA publiera les chiffres de novembre le 23 décembre.

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