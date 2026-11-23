Tirs signalés au Sud-Liban, rencontre annoncée au Parlement, revendication de Kyiv en Libye et 14,9 milliards d’euros de nouveaux projets à Paris.

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Lundi 23 novembre 2026, 12 h à Beyrouth. De nouveaux tirs ont été signalés dans le Sud-Liban et un homme a été blessé dans un incident distinct près de Nabatiyé. Une délégation de l’Assemblée nationale française est attendue mardi au Parlement libanais. En Libye, Kyiv revendique les attaques contre deux navires russes, tandis qu’en France le sommet Choose France met en avant 14,9 milliards d’euros de projets nouveaux sur un total de 42,5 milliards présenté par Bercy.

Sud-Liban : des tirs signalés et un blessé dans un incident distinct

Des tirs intermittents ont été signalés lundi matin dans le secteur de Nabatiyé el-Faouqa, selon les informations recueillies sur place par l’agence publique libanaise. Dans un point publié à 10 h 25, heure de Beyrouth, elle fait aussi état de tirs près de Baraachit et dans d’autres secteurs du Sud pendant la nuit. Ces dépêches ne donnent pas de bilan humain pour les tirs. L’heure du point correspond à la publication de la dépêche, non au début de tous les incidents qu’elle signale.

Plus tôt dans la matinée, un homme a été blessé par l’explosion d’un objet suspect dans la région de Nabatiyé. Il a été transporté à l’hôpital et son état était décrit comme stable au moment du premier signalement. Aucun lien entre cette explosion et les tirs n’est établi.

L’agence officielle libanaise a également signalé des tirs d’artillerie à Khiam, qu’elle attribue à Israël. Dans sa dépêche de 11 h 49, heure de Beyrouth, elle rapporte que des forces israéliennes ont incendié plusieurs maisons, sans préciser l’heure des faits ni donner de bilan humain.

Le Parlement libanais attend une délégation française mardi

La commission des Affaires étrangères et des Émigrés doit recevoir mardi 24 novembre, à 11 h à Beyrouth, une délégation de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale française. L’ordre du jour libanais prévoit des échanges sur les derniers développements politiques et diplomatiques et sur la coopération entre les deux Parlements. Il s’agit d’une consultation, pas de la présentation d’un accord conclu.

Cette même commission a par ailleurs modifié l’ordre du jour de sa séance du mercredi 25. Le texte sur l’adhésion du Liban à l’Organisation de coopération numérique est maintenu. Le projet autorisant un prêt de la Banque mondiale pour la transformation numérique, qui figurait dans la version antérieure, n’apparaît plus à l’ordre du jour de cette commission. Cela ne vaut ni rejet du prêt ni décision d’une autre commission.

Au large de la Libye, Kyiv revendique les attaques ; l’ONU demande une enquête

Volodymyr Zelensky a déclaré lundi que l’Ukraine avait visé deux navires russes près des côtes libyennes. Il affirme qu’un bâtiment a coulé et que le second a été touché. Il s’agit de la version de Kyiv : cette revendication ne suffit pas à établir un bilan humain ou l’état définitif des deux navires.

La mission de l’ONU en Libye avait appelé dimanche à une enquête immédiate, indépendante et transparente sur les attaques signalées à Benghazi et au large de la ville. Son communiqué n’attribue pas les faits. La mission se dit prête à aider les autorités libyennes et appelle au respect de la souveraineté du pays.

À Paris, 81 projets nouveaux dans l’édition française de Choose France

Le ministère français de l’Économie recense 273 projets pour 42,5 milliards d’euros. Parmi eux, 81 n’avaient pas encore été annoncés, pour un montant de 14,9 milliards. Le reste correspond à des projets déjà présentés. Le total ne représente donc pas des dépenses effectuées lundi. Le programme prévoit une séance plénière à 14 h à Paris, soit 15 h à Beyrouth.

Guadeloupe : des soins reportés, les urgences maintenues

Le CHU a activé le plan blanc dimanche à la suite d’une cyberattaque survenue la veille. La direction annonce le report d’une partie des interventions, des consultations et des examens d’imagerie jusqu’au vendredi 27 novembre inclus. L’hôpital maintient la prise en charge urgente et prioritaire. Cette date fixe la fin de la période de reports annoncée, pas celle du retour à la normale.

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