La circulaire du 23 novembre maintient la couverture à 100 % des actes approuvés dans le public pour les Libanais sans assureur. Le privé conventionné revient à la procédure d’avant-guerre.

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Le ministère libanais de la Santé publique maintient la prise en charge à 100 % des actes qu’il approuve dans les hôpitaux publics pour les patients libanais sans organisme assureur. La circulaire signée le lundi 23 novembre par le ministre Rakan Nassereddine cite notamment les soins intensifs néonatals et pédiatriques ainsi que les accouchements. Dans les hôpitaux privés conventionnés, elle rétablit la procédure d’avant-guerre sans fixer de taux de prise en charge.

À l’hôpital public, aucun reste à charge sur les actes approuvés

La circulaire précise que le ministère continue de financer intégralement les actes médicaux, chirurgicaux et hospitaliers qu’il approuve dans le secteur public pour les patients libanais qui ne relèvent d’aucun organisme assureur. L’établissement ne doit pas leur faire payer une partie du coût de ces actes.

Le texte mentionne expressément les services de réanimation des nouveau-nés et des enfants, ainsi que les prestations liées à l’accouchement. La règle porte sur les actes approuvés par le ministère : elle ne rend pas gratuits tous les soins, toutes les prestations annexes ou tous les séjours.

Dans le privé conventionné, retour à la procédure antérieure

Pour les hôpitaux privés sous contrat avec le ministère, la circulaire rétablit la procédure d’admission et de couverture appliquée avant la guerre. Elle vise les patients libanais sans organisme assureur et mentionne aussi les patients pris en charge aux urgences. Elle ne donne pas de pourcentage pour le privé : le taux de 100 % indiqué pour les actes approuvés dans le public ne peut pas lui être appliqué par déduction.

La distinction compte parce qu’en juillet, le ministère avait confirmé un dispositif de guerre couvrant aussi à 100 % certains soins dans des hôpitaux privés qui avaient accepté un plafond fixé par ses services. La nouvelle circulaire ne reprend pas ce taux pour ces établissements. Elle entre en vigueur dès son émission et abroge les dispositions contraires de la circulaire précédente.

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