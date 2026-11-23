À Nahr el-Kalb, Joseph Aoun a réaffirmé le 21 novembre qu’une seule autorité doit décider de la défense du Liban. Il n’a annoncé ni nouveau dispositif ni date de réalisation. Depuis août 2025, le Conseil des ministres a chargé l’armée de mettre en œuvre un plan dont les détails sont confidentiels et dont elle doit rendre compte au gouvernement. Les constatations de l’ONU documentent certains faits sans mesurer l’ensemble des armes détenues hors de l’État.

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À la veille de l’Indépendance, Joseph Aoun a de nouveau défendu une seule autorité sur les armes au Liban. Le président n’a fixé ni échéance ni mesure nouvelle. Pour mesurer le passage du discours aux actes, il faut revenir aux décisions du Conseil des ministres, aux rapports de l’armée et aux constats publiés par l’ONU. Aucun de ces documents, pris isolément, ne prouve que le monopole est acquis.

Le Conseil des ministres décide ; l’armée rend compte

Le 5 août 2025, le Conseil des ministres a chargé l’armée de préparer un plan d’application de sa décision de réserver les armes aux autorités légitimes. Un mois plus tard, le gouvernement a accueilli favorablement le plan présenté par le commandement. Il a maintenu confidentiels son contenu et les délibérations, tout en demandant à l’armée un rapport mensuel. Le dispositif prévoit donc un compte rendu au gouvernement, pas la publication mensuelle d’un bilan détaillé.

Le 6 octobre 2025, les ministres ont examiné un premier rapport. Le 8 janvier 2026, ils ont de nouveau pris connaissance de l’état d’avancement. Ils ont demandé de poursuivre le plan et d’engager la préparation de la suite au nord du Litani. Le 16 février, le Conseil a indiqué avoir pris acte d’un nouveau rapport mensuel. Préparer une étape, prendre acte d’un rapport et constater que l’objectif est atteint sont trois décisions différentes.

Monopole des armes au Liban : ce que l’ONU a pu constater

Le rapport du secrétaire général daté du 12 novembre couvre la période du 21 juin au 20 octobre 2026. Il sépare ce que la FINUL a observé directement des déclarations de l’armée libanaise, d’Israël et du Hezbollah. L’armée a annoncé des saisies dans les zones pilotes en septembre. De son côté, la FINUL a constaté la présence d’armes non autorisées à plusieurs reprises dans le Sud. Ces relevés documentent des événements. Ils ne constituent ni un inventaire des arsenaux ni un calcul de la part restante.

Le rapport indique que l’accord-cadre annoncé le 26 juin prévoit un processus progressif et réciproque, liant le rétablissement de l’autorité libanaise, le désarmement vérifié des groupes non étatiques et le retrait israélien. L’ONU relève des interprétations divergentes et des difficultés d’application dans les zones pilotes. Le Hezbollah a rejeté ce cadre et défend un dialogue intérieur sur la stratégie de défense après le retrait israélien et la cessation des attaques. C’est sa position, pas une condition adoptée par le gouvernement libanais.

Ce que le discours d’Indépendance ne décide pas

Dans son ordre du jour du 19 novembre, le commandant en chef de l’armée a réaffirmé qu’il appliquerait les décisions du pouvoir politique. Il a également déclaré que les violations israéliennes et l’occupation freinaient le déploiement de l’armée au Sud. Deux jours plus tard, à Nahr el-Kalb, Joseph Aoun a appelé à traiter simultanément la fin de l’occupation israélienne et celle des armes et des décisions soustraites à l’État. Il n’a pas rendu public de nouveau rapport ni annoncé d’accord sur la séquence.

Le décalage entre les documents est important. Une déclaration présidentielle engage une ligne politique ; une décision du Conseil des ministres confie une mission ; un rapport en rend compte sur une période donnée. Pour savoir si la politique franchit une nouvelle étape après le discours du 21 novembre, il faudra une décision publique qui la désigne ou un bilan daté permettant d’en vérifier les résultats. Le rapport onusien de novembre s’arrête au 20 octobre et ne permet pas de juger les semaines suivantes.

Joseph Aoun et Nawaf Salam, archives Libnanews. L’image ne montre ni la cérémonie du 21 novembre ni une séance du Conseil mentionnée dans cet article.

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