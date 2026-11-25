Le Tribunal arbitral du sport a rétabli la victoire du Sénégal contre le Maroc lors de la finale de la CAN 2025. Sa décision distingue une interruption temporaire d’un arrêt définitif du match. Elle revient sur le forfait prononcé en mars par la CAF, sans faire tomber les sanctions disciplinaires distinctes.

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Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annulé mardi 24 novembre le forfait prononcé contre le Sénégal après la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Le score obtenu sur le terrain à Rabat, 1–0 après prolongation contre le Maroc, est rétabli. La Confédération africaine de football (CAF) a indiqué qu’elle appliquerait la sentence.

Le match s’est joué le 18 janvier 2026, bien qu’il s’agisse de l’édition 2025 de la CAN. Le Maroc avait obtenu un penalty en fin de temps réglementaire, arrêté par le gardien sénégalais Édouard Mendy après une interruption du jeu. Pape Gueye a ensuite marqué à la 93e minute, au début de la prolongation. Ce but avait donné au Sénégal son deuxième titre continental sur le terrain.

Pourquoi le score a changé deux fois

Le jury disciplinaire de la CAF avait statué le 11 février sans modifier le résultat. Le 17 mars, après un recours de la Fédération royale marocaine de football, le jury d’appel de la CAF a déclaré le Sénégal forfait et enregistré un succès marocain 3–0. Il a appliqué l’article 84 du règlement de la compétition. Ce 3–0 n’était donc pas le score joué à Rabat, mais le résultat administratif qui avait remplacé le 1–0.

La fédération sénégalaise a saisi le TAS le 25 mars. Les parties n’ont pas convenu d’une procédure accélérée ; l’audience s’est tenue le 8 octobre à Lausanne. La formation arbitrale a accueilli le recours à l’unanimité le 24 novembre. Elle a annulé la décision d’appel de mars et rétabli celle du jury disciplinaire de février.

Pour le TAS, l’interruption n’était pas un arrêt définitif

La fédération marocaine considérait que le départ temporaire de joueurs sénégalais aurait dû conduire l’arbitre à mettre fin à la rencontre, et que la reprise procédait d’une erreur de droit. Le Sénégal faisait valoir que cette reprise relevait de la décision de terrain de l’arbitre Jean-Jacques Ngambo Ndala, et ne devait pas être révisée après le match.

Dans son résumé de la sentence, le TAS explique que l’arbitre pouvait décider si les conditions étaient remplies pour poursuivre. Lorsqu’il a sifflé la reprise, les deux équipes étaient de nouveau présentes et disposées à jouer. La formation arbitrale a estimé que les articles 82 et 84 visés par le Maroc concernent l’issue d’une rencontre arrêtée définitivement en raison du comportement d’une équipe. Elle ne les a donc pas appliqués à cette interruption suivie d’une reprise.

La décision ne vaut pas annulation des sanctions disciplinaires distinctes déjà prononcées par la CAF contre la fédération sénégalaise, le sélectionneur Pape Thiaw et certains joueurs. Le TAS distingue le traitement de ces comportements et la validité du score. Sa sentence intégrale a été communiquée aux parties ; le document public du 24 novembre en résume les motifs. La CAF a reconnu officiellement le Sénégal comme vainqueur de l’édition.

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