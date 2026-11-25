Les discussions sur l’après-FINUL prennent forme, mais aucun mandat de remplacement n’est arrêté. La presse libanaise suit aussi la grève des transports, les poursuites contre cinq hommes arrêtés dans le Nord et la collecte de renseignements sur les disparus. À l’étranger, les frappes revendiquées à Hodeïda et les incidents signalés à Ormuz relancent les inquiétudes pour la navigation. Commerce de détail, pharmacies, cinéma et football complètent les éditions du jour.

21

Lire l'article Stop

À la une : le Liban cherche un cadre pour l’après-FINUL

Al Joumhouriya du 25 novembre rapporte que Joseph Aoun veut maintenir la résolution 1701 comme référence d’un éventuel dispositif international après la FINUL. Al Sharq Al Awsat, le même jour, écrit que Beyrouth étudie une ébauche française pour une force bénéficiant d’un cadre onusien. Rien, dans ces deux comptes rendus, n’établit que le Conseil de sécurité a choisi les États participants, le commandement ou les moyens de la future mission. La résolution 2790 fixe la fin du mandat de la FINUL au 31 décembre 2026 et prévoit un retrait ordonné dans l’année qui suit. L’échéance du mandat et la date à laquelle partiront les derniers contingents ne sont donc pas la même chose.

Al Akhbar du 25 novembre défend une lecture très différente des discussions franco-américaines. Le quotidien y voit le risque que le futur dispositif privilégie les exigences sécuritaires israéliennes et déborde le cadre de la résolution 1701. Ce jugement relève de sa lecture politique des négociations : il ne tient pas lieu de texte adopté. La différence entre les journaux porte sur les tâches mêmes d’une éventuelle présence internationale. Observer, enquêter sur des incidents, accompagner le déploiement de l’armée libanaise et s’interposer sur le terrain supposent des mandats et des moyens différents.

Al Sharq du 25 novembre revient sur les tirs et les explosions signalés la veille au Sud-Liban, notamment dans le secteur de Kfar Tebnit. Annahar s’attarde sur la vie dans les villages frontaliers chrétiens et sur les accusations lancées contre des habitants après la diffusion des images tournées à l’école de Debel. Le quotidien distingue le fait de rester chez soi du soutien à la présence militaire israélienne. La polémique ne renseigne pas, à elle seule, sur l’accès des habitants aux services, à l’école ou aux secours. C’est sur ces conditions concrètes que le débat sur l’après-FINUL peut être évalué du point de vue des habitants.

Les trois fonctions énumérées par Baabda

Le compte rendu de la présidence précise ce que Joseph Aoun demande si la FINUL ne peut être prolongée. Il cite d’abord l’appui logistique à l’armée libanaise et l’assistance face aux munitions non explosées ; ensuite l’aide à la réouverture des routes et au retour des habitants ; enfin la surveillance et la transmission de rapports. Ces pistes sont celles exposées aux parlementaires français. Elles ne sont pas les clauses d’un mandat adopté. Baabda évoque aussi la possibilité que la FINUL continue d’exercer certaines missions en 2027. Cette hypothèse suppose de distinguer ce qu’autorise déjà le retrait prévu par la résolution 2790 de ce qu’exigerait une nouvelle décision du Conseil de sécurité.

Politique libanaise : l’autorité de l’État et les divisions au sommet

Annahar du 25 novembre rapproche la réponse de Joseph Aoun aux critiques suscitées par son discours de l’Indépendance et l’escalade verbale du Hezbollah autour des cinq hommes détenus dans le Nord. Le président maintient sa position en faveur du monopole de l’État sur les armes. Du côté du Hezbollah, les contestations portent notamment sur la décision gouvernementale du 2 mars et sur la légitimité des poursuites. Ce sont deux débats liés politiquement, mais les prises de position sur l’action du gouvernement ne décident ni du déroulement de l’instruction ni du sort des détenus.

Annahar se demande aussi si Nabih Berri peut rapprocher la présidence et le Hezbollah. L’interrogation ne vaut pas annonce d’une médiation convenue. Al Binaa du 25 novembre rapporte pour sa part que le président de la Chambre a convoqué une séance plénière pour le lundi suivant. La convocation donne une date de travail parlementaire ; elle ne constitue ni une adoption de texte ni un accord politique sur le contentieux de fond. Al Sharq indique que le ministre de la Réforme administrative, Fadi Makki, a remis à Joseph Aoun un plan directeur pour le secteur public. Le document présenté ne doit pas être confondu avec des mesures financées ou déjà appliquées.

Déclarations : Hajj Hassan conteste les poursuites, Aoun maintient sa ligne

Al Binaa et Al Sharq Al Awsat du 25 novembre rapportent les propos du député Hussein al-Hajj Hassan sur le dossier des cinq détenus. Le député présente leur détention comme injustifiée et accuse les États-Unis d’avoir pesé sur les poursuites. Il dit aussi que le Hezbollah avait été informé d’une possible libération. Ces affirmations engagent leur auteur : les informations rendues publiques ne prouvent ni une décision judiciaire de remise en liberté ni une intervention américaine dans la procédure.

Al Sharq du 25 novembre met l’accent sur la réponse de Joseph Aoun à ses détracteurs : le président ne renonce pas à la politique de concentration des armes sous l’autorité de l’État et rejette l’idée que la recherche de la paix serait un abandon de la souveraineté. Le rapprochement opéré par les quotidiens entre ces déclarations montre combien le conflit politique s’est déplacé vers le terrain judiciaire. Il ne dispense pas de distinguer les décisions de l’exécutif, les déclarations d’un député et les actes établis de l’instruction.

Diplomatie : les échanges français à Beyrouth précèdent toute décision de l’ONU

Al Sharq du 25 novembre rend compte des échanges entre une délégation parlementaire française et des responsables libanais, ainsi que d’une réunion à la commission des Affaires étrangères du Parlement. Al Sharq Al Awsat ajoute que la présidence libanaise souhaite qu’une éventuelle force de remplacement bénéficie d’un cadre onusien. Annahar International rapporte de son côté que le retrait progressif du dispositif existant reste discuté. Ces démarches ne se contredisent pas nécessairement : l’organisation du retrait et le choix d’une mission ultérieure relèvent de décisions distinctes.

Le point commun est la volonté d’éviter une interruption du suivi international à la frontière. En revanche, les éditions du 25 novembre ne donnent pas de texte commun accepté par Beyrouth, Paris et les membres du Conseil de sécurité. Une rencontre parlementaire française n’engage pas à elle seule l’exécutif français ni l’ONU. Pour le Liban, les points à surveiller sont le rôle reconnu à l’armée, le périmètre d’observation, les mécanismes de signalement et les moyens attribués à la mission. Une référence à la résolution 1701 ne tranche pas ces questions pratiques.

Politique internationale : d’Hodeïda à Ormuz, des bilans qui ne se recoupent pas

Al Araby Al Jadid du 25 novembre donne une place centrale à l’avancée des Houthis vers Aden, signalée par les autorités yéménites qui leur font face. La mention d’une menace contre la ville ne signifie pas qu’elle a changé de mains. Al Sharq Al Awsat et Al Binaa reviennent sur l’attaque contre une tour du quartier financier de Riyad. Les secours saoudiens ont fait état de onze blessés. Mercredi, la coalition dirigée par Riyad a revendiqué des frappes contre des installations liées au fonctionnement du port d’Hodeïda, sans préciser leur effet sur le trafic. Ce nouvel épisode ne doit pas être confondu avec les frappes du 23 novembre dont le bilan a été annoncé par les autorités houthies.

Al Sharq Al Awsat et Annahar International du 25 novembre soulignent le décalage entre les déclarations de Washington, les conditions posées par Téhéran et les démarches du Qatar. Les échanges américano-qataris et l’appel de Doha à préserver la navigation ne constituent pas une reprise des pourparlers directs entre l’Iran et les États-Unis. En mer, les revendications iraniennes évoquant des mines et les avis adressés aux navigateurs ne permettent pas de faire correspondre, navire par navire, chacun des incidents annoncés. Présenter les bilans comme s’ils s’additionnaient serait prématuré.

Al Araby Al Jadid et Annahar International du 25 novembre couvrent également les recompositions autour de la Libye. Le premier suit la visite de Khalifa Haftar à Ankara ; le second analyse les conséquences de l’attaque revendiquée par l’Ukraine contre des navires liés à la Russie à Benghazi. Une rencontre turco-libyenne d’un côté, une opération revendiquée par Kyiv de l’autre : leur proximité dans l’actualité ne prouve pas un lien opérationnel ni un accord sur l’avenir de la présence russe en Libye.

Économie : commerce de détail, transport routier et pharmacies

Al Sharq du 25 novembre présente l’indice du commerce de détail de l’Association des commerçants de Beyrouth et de Fransabank pour le troisième trimestre. La publication évoque une progression réelle par rapport au trimestre précédent et examine séparément l’effet des carburants. C’est une distinction importante : des variations du prix du carburant, des volumes vendus et de la fréquentation peuvent faire évoluer différemment l’indice total et ses composantes. Même une hausse réelle dans les secteurs suivis ne mesure pas directement le revenu des ménages ni l’activité de l’ensemble du pays. Les comparaisons trimestrielles doivent aussi être distinguées des évolutions sur un an.

Le même quotidien et Al Liwaa détaillent la grève des transports du 25 novembre. Les fédérations demandent l’application d’engagements publics, dont une aide au carburant et un encadrement des véhicules affectés au transport rémunéré. Elles estiment que leur capacité d’appliquer les tarifs officiels dépend de ces mesures. L’annonce de la mobilisation ne précise ni financement débloqué, ni nouveau barème arrêté. Sur le terrain, des coupures puis une réouverture ont été signalées à Tripoli ; dans la Békaa, des rassemblements ont eu lieu sans fermeture confirmée aux points observés. L’ampleur du mouvement ne se résume donc pas à un blocage uniforme du pays.

Al Akhbar du 25 novembre examine un autre marché de proximité : celui des pharmacies. Le journal décrit des officines mises en vente et s’interroge sur le développement d’enseignes disposant de davantage de capital et de poids commercial. Ses informations s’appuient notamment sur des sources professionnelles ; elles ne constituent pas un décompte national des reprises ni une décision de l’ordre des pharmaciens. Le sujet met néanmoins en évidence plusieurs questions distinctes : le contrôle d’une officine, les conditions de délivrance de sa licence et les conséquences d’une concentration éventuelle sur l’accès aux médicaments dans les quartiers moins rentables.

Électricité : que contient au juste la proposition qatarie ?

Al Liwaa du 25 novembre consacre un développement à la proposition qatarie dans l’électricité et aux questions soulevées par le passage du fioul au gaz. Avant de parler d’une baisse des coûts, il faut distinguer la construction ou la conversion d’une centrale de l’achat et de l’acheminement du combustible. Une mesure annoncée à la sortie de la centrale ne dit pas non plus à quel tarif l’électricité serait facturée aux ménages après transport, distribution et pertes sur le réseau. Le dossier de presse ne donne ni décision finale d’attribution ni tarif contractuel vérifiable.

Justice : cinq détenus dans le Nord et une étape pour les familles de disparus

Al Sharq Al Awsat et Al Binaa du 25 novembre suivent le dossier des hommes arrêtés dans le secteur des hauteurs de Bcharré. Des interrogatoires sont annoncés dans la presse. Il convient de distinguer la convocation, l’interrogatoire effectivement tenu, un éventuel mandat et un jugement. Les accusations de constitution d’un groupe armé et de recrutement rapportées par les quotidiens ne sont pas des faits jugés. Le dossier n’est pas davantage assimilable à celui de la cargaison d’explosifs saisie à Qaa, qui relève d’une autre enquête.

Annahar du 25 novembre présente le recueil d’informations sur les personnes disparues ou victimes de disparition forcée comme une étape d’application de la loi libanaise de 2018. La recherche ne se résume pas à enregistrer des demandes : la capacité à réunir, rapprocher et protéger les renseignements conditionne la suite. Une déclaration remise à l’instance compétente ne signifie ni qu’un lieu a été identifié ni qu’une famille a obtenu une réponse. L’intérêt du dispositif se jugera sur la manière dont les témoignages, documents et autres éléments seront conservés et exploités.

Documents sécurisés : ce que conteste la Sûreté générale

Al Akhbar du 25 novembre publie une réponse de la Sûreté générale au sujet d’un accord avec l’imprimeur de sécurité hongrois ANY. Le texte de réponse reproduit par le journal exclut certaines activités de vente et certains revenus en Israël sur la période visée. Le quotidien oppose à cette réponse des références commerciales antérieures et des informations publiées par l’entreprise. Aucun de ces éléments ne démontre à lui seul un accès à des données libanaises. Pour établir le risque, il faudrait connaître l’objet exact du contrat, ses sous-traitants et les règles d’accès aux données, plutôt que déduire le fonctionnement du marché à partir d’une liste historique de clients.

Société : obtenir une protection, puis pouvoir la faire appliquer

Annahar du 25 novembre reprend un bilan mondial des femmes et des filles tuées par un partenaire ou un membre de leur famille. Ce chiffre mondial ne renseigne pas sur le nombre de victimes au Liban. Le même jour, l’ONU au Liban et la Commission nationale de la femme libanaise consacrent leur campagne de seize jours aux difficultés rencontrées par les victimes dans l’accès à la justice. Le lancement souligne le coût et la longueur des démarches, la crainte de représailles et les difficultés d’accès à une aide juridique.

La campagne met en avant des obstacles qui se cumulent en période de déplacement : disparition de pièces administratives, rupture des réseaux d’entraide et éloignement des services. Obtenir un renseignement, déposer une plainte et bénéficier d’une protection effective sont des étapes distinctes. Ce sont ces différences, plutôt qu’une extrapolation des statistiques mondiales, qui permettent de suivre les effets d’une politique de protection au Liban.

Culture : cinéma à Doha, musique de l’enfance et mémoire à Beyrouth

Annahar et son édition internationale du 25 novembre présentent trois films vus au Festival du film de Doha, annoncé du 19 au 27 novembre, autour de la solitude, du sentiment de peur et de la recherche de soi. Les deux éditions donnent aussi la parole au musicien palestinien Faraj Suleiman à propos de son album Sama. L’entretien relie des souvenirs d’enfance et des scènes quotidiennes, dont la récolte des olives, à une manière de composer et de raconter à hauteur d’enfant.

À Beyrouth, Al Sharq du 25 novembre rapporte que le ministre de l’Information, Paul Morcos, a inauguré le Jardin des journalistes dans le quartier de l’Unesco. L’inauguration est acquise ; l’ajout d’une nouvelle sculpture est évoqué comme un projet. La même édition publie un hommage à Georges Khodr, qui met en avant son travail d’écriture au-delà de ses fonctions ecclésiastiques. Al Araby Al Jadid suit enfin le Festival d’Oran du film arabe, présenté autant à travers ses projections que ses ateliers. La compétition et les rendez-vous ouverts au public constituent deux volets distincts du programme.

Sport : Safa–Nejmeh et le titre africain rendu au Sénégal

Al Akhbar du 25 novembre annonce une rencontre nocturne entre Safa et Nejmeh en championnat libanais et revient sur l’expérience de réouverture de la Cité sportive au public. Il s’agit de deux sujets : une affiche de championnat et l’utilisation d’une infrastructure capable d’accueillir des rencontres à forte affluence. Le programme publié ne préjuge ni du résultat du match ni des prochaines décisions sur les stades.

Al Sharq Al Awsat du 25 novembre revient sur l’annulation de la décision administrative qui avait attribué au Maroc le titre de la Coupe d’Afrique des nations. Le Tribunal arbitral du sport rétablit le résultat acquis sur le terrain : le Sénégal avait battu le Maroc 1 à 0 après prolongation. La décision sur l’attribution du titre est distincte des sanctions disciplinaires relatives au déroulement de la finale.

Marathon de Beyrouth : les repères du dimanche 29

Al Liwaa du 25 novembre détaille les préparatifs du Marathon de Beyrouth. L’organisateur confirme le retour des départs et arrivées au secteur de la place des Martyrs. Le guide des coureurs fixe notamment le départ du 10 km à 7 h 45. L’association demande de ne pas stationner sur le parcours du samedi 28 à 9 h au dimanche 29 à 14 h, heure locale. Cette consigne de stationnement ne vaut pas annonce d’une fermeture générale des rues durant toute cette plage. Les parcours officiels distinguent le front de mer et la corniche des boucles qui passent par Mar Mikhaël et le secteur du pont Fiat.

Technologie : les contrôles sur les puces ne se limitent pas au fabricant

Al Araby Al Jadid du 25 novembre suit l’affaire des restrictions américaines visant une société liée à la distribution de puces de calcul. Annahar International analyse les suites du retour de Jensen Huang à la direction de Nvidia sous l’angle de la sécurité économique américaine. Les deux sujets ne se confondent pas : une décision de gouvernance chez un fabricant n’annule pas des restrictions commerciales visant un intermédiaire. Une mise sur liste d’entités constitue une mesure administrative ; ce n’est pas une condamnation pénale.

Dans une autre série de pages, Annahar examine les violences et l’exploitation en ligne visant les enfants, puis interroge l’adaptation du droit libanais aux contenus générés ou modifiés par intelligence artificielle. Les estimations mondiales examinées ne sont pas des décomptes pour le Liban. Le débat local porte sur la qualification juridique des faits, la capacité de signalement et la conservation des preuves numériques, indépendamment de la présence d’un chiffre souvent repris dans les titres.

Personnalités : ce que les hommages retiennent de Georges Khodr

Al Sharq du 25 novembre revient sur la disparition du métropolite grec-orthodoxe Georges Khodr. L’hommage insiste sur le rôle de ses chroniques et sur une conception de la vie commune qui ne réduisait pas la citoyenneté à la communauté confessionnelle. Cette lecture de son héritage complète les informations biographiques déjà publiées sur le prélat. Elle invite à revenir aux textes et à leurs circonstances de publication plutôt qu’à faire parler le disparu sur les divisions politiques du jour.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews