La Sûreté de l’État annonce avoir saisi 250 kilos de viande transportés dans un véhicule non réfrigéré à Marjayoun et Hasbaya. Deux personnes ont été arrêtées. L’enquête doit établir si une partie du lot avait déjà rejoint des commerces, sans confondre défaut de conservation et contamination confirmée par des analyses.

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La Sûreté de l’État a annoncé la saisie de 250 kilos de viande transportés dans un véhicule non équipé pour en assurer la conservation, dans les secteurs de Marjayoun et de Hasbaya. L’affaire montre pourquoi les contrôles doivent suivre le lot jusqu’aux points de vente, sans présumer que toute la viande a été écoulée ou déclarée impropre après analyse.

Le contrôle a commencé avant l’arrivée en boucherie

Selon la Sûreté de l’État, le véhicule contrôlé le 24 novembre servait à livrer des boucheries dans les deux secteurs. Deux personnes ont été arrêtées et les autorités ont saisi la viande et le véhicule sur instruction du procureur compétent. Le communiqué publié le lendemain ne désigne aucun commerce et ne dit pas qu’un laboratoire a identifié une contamination. Il ne précise pas non plus si des produits issus du lot étaient déjà parvenus à des consommateurs.

Le problème constaté est celui du moyen de transport. Une vitrine correctement refroidie ne rétablit pas la sécurité d’un produit qui aurait été mal conservé avant livraison. À l’inverse, ce seul constat ne permet pas de connaître la température réelle du lot, la durée de l’exposition ni le résultat d’analyses qui n’ont pas été annoncées.

La traçabilité relie fournisseur, véhicule et vendeur

Pour déterminer si le problème se limite au véhicule ou concerne aussi des stocks déjà distribués, les pièces utiles sont les bons de livraison, l’identification du lot et les relevés de température lorsqu’ils existent. Ces documents permettent de comparer la quantité chargée avec celle saisie et de déterminer quels commerces avaient effectivement réceptionné la marchandise. Une adresse desservie lors d’une tournée ne prouve pas, à elle seule, la réception d’un lot non conforme.

Ce travail permet, le cas échéant, de circonscrire un retrait ou des analyses au bon produit. Il protège à la fois les consommateurs et les commerces qui n’ont pas reçu la viande mise en cause. L’affaire du Sud ne doit donc pas être confondue avec d’autres contrôles annoncés ces dernières semaines dans des boucheries ailleurs au Liban.

Des contrôles à plusieurs étapes

Le Conseil des ministres a récemment évoqué des inspections dans les entrepôts et les abattoirs dans le cadre des efforts pour la sécurité alimentaire. Le contrôle à Marjayoun et Hasbaya rappelle que la livraison est aussi une étape décisive. La suite du dossier dépendra de ce que les contrôleurs pourront établir sur l’origine des produits, leur conservation et leur distribution éventuelle.

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