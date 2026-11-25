Après la diffusion de la vidéo de Debel, deux protections doivent être distinguées : la vie privée des élèves et le bon fonctionnement de leur école. Les conventions internationales apportent des repères. Les recommandations de l’UNICEF expliquent pourquoi publier ces images peut exposer les élèves, même sans montrer leurs visages.

18

Lire l'article Stop

La diffusion, le 22 novembre, d’une vidéo tournée dans l’école publique de Debel pose deux questions distinctes : comment protéger la vie privée des élèves et quelles obligations s’appliquent à la protection de l’école ? Les textes internationaux permettent de distinguer ces responsabilités sans préjuger de l’issue d’une enquête.

La vidéo a été rendue publique le jour de l’Indépendance du Liban. Le bureau de la ministre de l’Éducation, Rima Karamé, situe le tournage à plus d’un mois et dit que le ministère n’en avait pas été informé. La municipalité déclare que la direction de l’établissement n’avait pas été consultée. Dans un communiqué du 22 novembre, le Premier ministre Nawaf Salam a dénoncé l’utilisation d’élèves dans une communication militaire. Ces déclarations ne fixent pas la date exacte du tournage et n’établissent pas, à elles seules, ce que les familles savaient ni ce qu’elles auraient autorisé.

L’image des enfants relève de leur vie privée

La Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par le Liban et Israël, donne deux repères. Son article 3 fait de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale dans les décisions qui le concernent. Son article 16 protège sa vie privée contre les ingérences arbitraires ou illégales et son honneur et sa réputation contre les atteintes illégales. Ces articles ne posent pas une interdiction générale de photographier un enfant. Ils invitent à examiner la finalité de la captation, la possibilité d’identifier l’enfant, la liberté de refuser et les conséquences de la diffusion.

Donner accès à une salle, participer à un échange et autoriser une publication sont trois décisions différentes. Même si un échange a lieu devant une caméra, cela ne suffit pas à établir que les personnes présentes savaient qui diffuserait les images, auprès de quel public et dans quel but. Dans un environnement marqué par une présence militaire, il faut aussi vérifier si les personnes concernées pouvaient refuser librement. Les déclarations publiques connues ne permettent pas d’attribuer une décision aux élèves ou à leurs familles.

Le fonctionnement de l’école : une obligation distincte

Lorsque le droit de l’occupation s’applique, l’article 50 de la quatrième Convention de Genève demande à la puissance occupante de faciliter, avec le concours des autorités nationales et locales, le bon fonctionnement des établissements de soins et d’éducation des enfants. Ce texte porte sur la continuité de l’institution. Il ne constitue pas un règlement sur la publication d’images et ne tranche pas, à lui seul, la légalité d’un tournage. Le concours des autorités locales que mentionne le texte ne démontre pas qu’elles ont autorisé une visite particulière.

La protection de l’école et celle de la vie privée ne se confondent donc pas. Pour la première, il faut établir les circonstances de l’entrée et ses effets éventuels sur la vie scolaire. Pour la seconde, il faut distinguer les décisions de filmer et de diffuser, les précautions prises et le risque d’identification. Les éléments publics consultés ne suffisent pas à conclure à une responsabilité judiciaire individuelle.

Relayer les images est une nouvelle décision

L’UNICEF recommande aux rédactions de ne pas publier d’images qui pourraient exposer un enfant, sa famille ou ses camarades à un risque, même si son identité est masquée. Cette recommandation professionnelle ne crée pas une obligation juridique supplémentaire. Elle tient compte du fait qu’un visage flouté n’est pas toujours suffisant : une voix ou des éléments de contexte peuvent aussi permettre une identification. Le débat public sur le fonctionnement de l’école et les responsabilités des institutions peut être documenté sans republier la séquence.

Le ministère de l’Éducation a annoncé qu’il donnerait suite auprès des autorités compétentes. Les prochaines précisions utiles portent sur les circonstances de l’entrée, les conditions du tournage et la décision de diffuser. Aucune de ces vérifications n’exige de rendre publique l’identité des élèves.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews