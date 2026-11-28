Le régulateur de Colombie-Britannique inflige 4,9 millions de dollars canadiens de sanctions à Core Capital Partners et à quatre personnes. Il avait conclu en janvier que deux cours de Bourse avaient été artificiellement gonflés. Il doit encore statuer sur la restitution éventuelle des gains tirés de ces opérations de manipulation.

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Le régulateur de Colombie-Britannique inflige 4,9 millions de dollars canadiens de sanctions à Core Capital Partners et à quatre personnes. Il avait conclu en janvier que deux cours de Bourse avaient été artificiellement gonflés. Il doit encore statuer sur la restitution éventuelle des gains tirés de ces opérations de manipulation.

La Commission des valeurs mobilières de Colombie-Britannique a annoncé vendredi 27 novembre des sanctions administratives contre Core Capital Partners et quatre personnes liées à la société. L’ordonnance, datée du 25 novembre, fixe à 4,9 millions de dollars canadiens le total des pénalités et impose des restrictions d’accès au marché. Elle fait suite aux conclusions rendues en janvier 2026 sur des opérations menées entre 2017 et 2019.

Deux cours artificiellement gonflés

Le dossier concerne les titres de Block One et d’Integrated/CNRP, deux sociétés cotées de Colombie-Britannique. La formation de jugement de la Commission a établi que des opérations avaient contribué à créer une apparence trompeuse d’activité ou un prix artificiel. Elle a relevé, selon les participants, la dissimulation du contrôle réel des sociétés, la diffusion de communiqués trompeurs et le recours à des campagnes de promotion elles aussi trompeuses.

Le procédé, appelé pump and dump, consiste à gonfler artificiellement le prix d’un titre, puis à vendre des actions à ce prix. Les acheteurs peuvent alors payer un cours qui reflète surtout l’effet de la campagne, plutôt que les perspectives de l’entreprise. La Commission a distingué les rôles de chacun dans les faits qu’elle a retenus.

Deux interdictions permanentes, trois durées distinctes

Core Capital Partners doit verser un million de dollars canadiens. La Commission lui interdit notamment d’intervenir sur les marchés de valeurs mobilières et de produits dérivés ou de promouvoir des titres. Elle a également prononcé des restrictions permanentes contre Kamaldeep Thindal, associé directeur et seul administrateur de la société, ainsi qu’une pénalité de 1,7 million de dollars canadiens.

Amandeep Thindal, directeur financier de Core Capital, doit verser un million de dollars canadiens. La Commission a fixé ses interdictions à 25 ans. Yazan Al Homsi, ancien vice-président chargé des investissements, est sanctionné à hauteur de 850 000 dollars canadiens et visé par des restrictions de 20 ans. Aarun Kumar, aussi connu sous le nom d’Aaron Rai Kumar, doit verser 350 000 dollars canadiens et se voit imposer des restrictions de cinq ans.

Pour ces trois personnes, le délai court à partir de la date de l’ordonnance ou du paiement intégral de la pénalité, selon la date la plus tardive. Les restrictions couvrent notamment l’exercice de fonctions de direction, le conseil et la promotion de titres. L’ordonnance maintient des exceptions délimitées pour certains placements personnels effectués par l’intermédiaire d’un courtier inscrit et dans les comptes enregistrés prévus par la décision.

La restitution des gains reste à trancher

Les 4,9 millions de dollars canadiens sont des pénalités administratives dues à la Commission. Ils ne représentent ni un remboursement aux investisseurs ni le montant des gains que les personnes sanctionnées seraient tenues de restituer. La Commission a réservé sa décision sur cette restitution et annoncé qu’elle publiera les motifs détaillés de ses sanctions. Elle n’a pas donné de date pour cette étape.

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