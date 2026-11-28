L’Ukraine a transmis à ses partenaires une proposition de trêve en mer Noire pour sécuriser ses exportations agricoles. Le ministre Andrii Sybiha dit attendre une réponse de Moscou et affirme que la Russie veut inclure le pétrole. Le texte n’a pas été rendu public, et aucun accord n’a été annoncé.

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L’Ukraine a transmis à ses partenaires une proposition de trêve en mer Noire pour sécuriser ses exportations agricoles. Le ministre Andrii Sybiha dit attendre une réponse de Moscou et affirme que la Russie veut inclure le pétrole. Le texte n’a pas été rendu public, et aucun accord n’a été annoncé.

L’Ukraine veut obtenir une trêve en mer Noire pour protéger les exportations de ses ports. Son ministre des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a déclaré vendredi 27 novembre à Kyiv que son gouvernement avait transmis ses propositions à des partenaires étrangers. Il a annoncé cette démarche lors de la conférence internationale sur la sécurité alimentaire « Food from Ukraine ». Il n’a pas fixé de date pour la réponse russe.

Kyiv présente la proposition comme un moyen de rétablir la liberté de navigation et de permettre l’exportation de produits agricoles. Sybiha a remercié la Turquie, l’Égypte et l’Inde pour leur rôle dans les efforts de désescalade et de médiation. Il n’a pas détaillé ce que chacun de ces pays serait appelé à faire si la proposition débouchait sur un accord.

Le pétrole au cœur du désaccord

Le périmètre de la trêve est le premier point de friction. Selon Sybiha, Moscou demande d’inclure le pétrole dans les discussions. Le ministre ukrainien estime qu’une telle mesure pourrait relever d’une trêve énergétique plus large, à condition que celle-ci couvre l’ensemble des infrastructures et activités énergétiques concernées. Pour la mer Noire, il défend un accord centré sur les produits agricoles.

Cette demande russe est rapportée par le ministre ukrainien, pas par un texte commun. Kyiv n’a pas publié la proposition dans le détail, et le Kremlin n’a pas annoncé qu’il l’acceptait. Il n’est donc pas établi quels navires et quelles cargaisons seraient couverts, quels ports entreraient dans le dispositif, ni qui constaterait les violations. L’annonce ne change pas à elle seule les conditions de navigation.

Ce que le précédent de 2022 permet de mesurer

La Turquie et les Nations unies avaient déjà négocié un passage pour les navires marchands en 2022. Signée à Istanbul le 22 juillet, l’Initiative céréalière de la mer Noire permettait d’exporter depuis trois ports ukrainiens. Un centre de coordination à Istanbul suivait les mouvements et organisait les inspections. L’ONU a recensé 32,8 millions de tonnes de céréales et autres denrées exportées sous ce régime, avant sa fin le 17 juillet 2023, lorsque la Russie a refusé de le prolonger.

Ce précédent donne un ordre de grandeur, mais pas le mode d’emploi de la proposition actuelle. Les mécanismes de contrôle, les engagements de sécurité et les ports concernés devraient être définis dans tout nouvel accord. Une interruption des attaques permettrait de réduire l’un des principaux risques auxquels sont exposés les navires. Elle ne rétablirait pas instantanément les capacités des ports ou les rotations des transporteurs.

Des débouchés pour les producteurs et un enjeu pour les importateurs

Au même sommet, le président Volodymyr Zelensky a défendu le maintien des liaisons terrestres et fluviales avec l’Union européenne. Ces itinéraires, mis en place par l’Ukraine, l’Union européenne et la Moldavie en 2022, utilisent le rail, la route et les voies navigables. Ils donnent aux exportateurs d’autres débouchés quand les expéditions maritimes sont perturbées. Une trêve en mer Noire porterait sur un problème distinct : la sécurité de cargaisons qui partent des ports ukrainiens.

La présidence ukrainienne a également présenté le bilan du programme d’aide « Food from Ukraine ». Elle annonce plus de 343 000 tonnes de denrées achetées pour vingt pays en quatre ans, avec des achats et livraisons organisés par le Programme alimentaire mondial. Ce chiffre mesure les achats d’un programme humanitaire. Il ne représente ni l’ensemble des exportations agricoles ukrainiennes ni un engagement sur les volumes qui transiteraient sous une éventuelle trêve.

Pour les importateurs d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d’autres régions auxquelles Kyiv vend des céréales ou de l’huile de tournesol, l’enjeu immédiat est la régularité des livraisons. Aucune date de reprise, aucun volume supplémentaire et aucun itinéraire protégé ne ressortent de l’annonce de vendredi. La prochaine étape est une réponse de Moscou à la proposition transmise par Kyiv.

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