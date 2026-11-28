Rabobank deviendra en 2027 le sponsor-titre de l’équipe féminine Visma–Lease a Bike, emmenée par Marianne Vos et Pauline Ferrand-Prévot. Le groupe néerlandais était revenu comme partenaire en juillet 2025. Visma restera associé à la formation, tandis que la banque conservera sa place actuelle sur les maillots des hommes et des espoirs.

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Rabobank donnera son nom à l’équipe cycliste de Marianne Vos et Pauline Ferrand-Prévot à partir de 2027. Vendredi 27 novembre, la banque et la formation néerlandaise ont annoncé que l’équipe féminine courrait sous le nom de Rabobank | Lease a Bike Women’s Pro Cycling Team. La banque ne prend pas le même rôle auprès de l’équipe masculine.

Un nouveau nom pour l’équipe féminine

Dans le nom annoncé pour 2027, Rabobank prend la place de Visma aux côtés de Lease a Bike. Le groupe de logiciels restera associé à la formation en tant que partenaire fondateur. La banque, elle, restera partenaire des équipes masculine et de développement, sans changement annoncé dans l’emplacement de son logo sur leurs maillots. Les partenaires n’ont pas rendu publics le montant ni la durée du nouvel accord dans leur annonce du 27 novembre.

Un retour au premier plan après celui sur les maillots

Rabobank figurait déjà sur les maillots depuis le 1er juillet 2025, lorsque la banque est redevenue partenaire des trois équipes de la structure. Le passage au statut de sponsor-titre change la visibilité de son engagement : son nom désignera l’équipe féminine dans les listes de départ et les classements une fois la dénomination enregistrée. Rabobank avait déjà donné son nom à une équipe professionnelle de 1996 à 2012. Vos et Ferrand-Prévot ont chacune couru cinq ans pour l’ancienne formation féminine soutenue par la banque, selon leur équipe actuelle.

Ferrand-Prévot a remporté le Tour de France Femmes en 2025 sous les couleurs de Visma–Lease a Bike, devant Demi Vollering et Kasia Niewiadoma-Phinney. Vos et la Française restent les deux têtes d’affiche mises en avant dans l’annonce du nouveau partenariat. La formation figure parmi les équipes titulaires d’une licence du Women’s WorldTour pour le cycle 2026–2028. L’Union cycliste internationale prévoit de publier le 8 décembre la liste définitive des équipes enregistrées pour la saison 2027.

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