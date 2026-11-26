La Banque du Canada conserve sa cible d’inflation de 2 % pour la période 2027–2031 et lance un tableau de bord des prix. Son gouverneur, Tiff Macklem, a détaillé la manière dont l’institution compte évaluer les chocs d’offre et communiquer sur l’inflation. Le nouveau cadre garde l’indice des prix global comme référence et ne change pas le taux directeur, fixé à 2,50 % depuis octobre. La prochaine décision sur les taux reste prévue le 9 décembre.

20

Lire l'article Stop

La Banque du Canada conservera sa cible d’inflation de 2 % jusqu’à la fin de 2031. Le gouverneur Tiff Macklem a présenté mardi 24 novembre les conclusions du réexamen du cadre monétaire, renouvelé avec le gouvernement pour cinq ans. La Banque a aussi lancé un tableau de bord qui regroupe ses principaux indicateurs de prix. Le discours n’a pas modifié le taux directeur.

La cible reste au milieu d’une fourchette de 1 % à 3 %

Le nouvel accord s’appliquera de janvier 2027 à décembre 2031. La Banque continuera de viser une hausse de 2 % de l’indice des prix à la consommation (IPC) global, au milieu d’une fourchette de 1 % à 3 %. Les bornes de cette fourchette ne remplacent pas la cible centrale. Les mesures d’inflation sous-jacente, qui aident à isoler les tendances derrière les fluctuations de certains prix, restent des outils de diagnostic et non des objectifs distincts.

C’est cette distinction que la Banque veut rendre plus lisible avec son tableau de bord. Celui-ci rassemble plusieurs mesures d’inflation sous-jacente et d’autres indicateurs utilisés par le conseil de direction. L’institution entend néanmoins centrer ses communications sur sa prévision pour l’IPC global et expliquer les écarts entre cette prévision et les indicateurs qu’elle suit.

Réagir plus tôt si un choc d’offre menace de durer

Le conseil estime qu’il reste possible de laisser passer un choc d’offre temporaire lorsque ses effets s’estompent vite et que les anticipations d’inflation restent stables. Il veut toutefois être plus attentif aux chocs persistants. Une perturbation de l’approvisionnement peut à la fois faire monter les prix et réduire l’activité : relever les taux freine la demande, mais ne rétablit pas les livraisons. Une réponse plus rapide peut être justifiée, selon le conseil, si la hausse des prix se propage ou menace de modifier les attentes des ménages et des entreprises.

Pour évaluer cette persistance, la Banque prévoit d’associer aux statistiques officielles des données plus rapides, des enquêtes, des observations sectorielles et différents scénarios. Elle distingue aussi le coût du logement, qui entre dans l’indice des prix, du manque d’offre immobilière. Quand les taux montent, les intérêts hypothécaires peuvent augmenter alors même que la politique monétaire cherche à ralentir l’inflation globale. La Banque entend expliquer cet effet sans substituer une cible immobilière à celle des prix.

La prochaine décision de taux est attendue le 9 décembre

Le taux directeur reste à 2,50 %, après la hausse de 0,25 point annoncée le 28 octobre. La Banque publiera sa prochaine décision le mercredi 9 décembre à 9 h 45, heure d’Ottawa. Le renouvellement du cadre fixe l’objectif et la manière d’évaluer les risques ; il ne préjuge pas de cette décision.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews