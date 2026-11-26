Un vol de World2Fly entre Madrid et Lisbonne a utilisé un mélange contenant 1,2 % de carburant aérien de synthèse et 4,8 % de carburant d’origine biologique. Moeve a produit le composant synthétique avec des partenaires scientifiques espagnols et finlandais. L’essai intervient avant les obligations européennes de 2030. Celles-ci visent les volumes fournis par les distributeurs aux aéroports et non le carburant de chaque vol. Les partenaires n’ont pas publié le bilan carbone de ce trajet.

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World2Fly a effectué le 23 novembre un vol entre Madrid et Lisbonne avec un mélange contenant 1,2 % de carburant aérien de synthèse, appelé e-SAF. L’énergéticien espagnol Moeve et la compagnie ont aussi incorporé 4,8 % de carburant durable d’origine biologique. Les 94 % restants étaient du kérosène conventionnel. L’essai portait donc sur un mélange utilisable dans les équipements existants, et non sur un vol propulsé intégralement par un carburant de synthèse.

Du laboratoire au circuit d’avitaillement

Le centre d’innovation de Moeve à Alcalá de Henares a coordonné la production du composant synthétique avec l’Institut de technologie chimique, rattaché au CSIC et à l’Université polytechnique de Valence, ainsi qu’avec le centre finlandais VTT. La filière emploie de l’hydrogène produit à partir d’électricité renouvelable et du dioxyde de carbone récupéré. Le procédé Fischer–Tropsch permet de les transformer en hydrocarbures utilisables dans un carburant aérien.

Exolum a assuré la logistique du mélange. World2Fly et Moeve indiquent que des organismes indépendants en ont contrôlé la conformité technique, avec une vérification d’Intertek au regard de la norme ASTM D7566. L’essai relie ainsi deux étapes distinctes : l’obtention d’un composant répondant aux spécifications et son introduction dans le circuit de distribution de carburant à l’aéroport.

Les 1,2 % ne sont pas une obligation par vol

Le règlement ReFuelEU Aviation fixe une part minimale de 2 % de carburants d’aviation durables à partir de 2025, puis 6 % à partir de 2030. Il prévoit, au sein de ce total, une part synthétique moyenne de 1,2 % sur 2030 et 2031, avec un plancher de 0,7 % pour chacune des deux années. Les obligations portent sur le carburant fourni par les distributeurs aux aéroports de l’Union couverts par le règlement, et non sur le contenu du réservoir de chaque appareil.

Le mélange utilisé sur Madrid–Lisbonne atteint au total 6 % de carburants durables. Son dosage synthétique correspond à la moyenne réglementaire prévue pour 2030–2031. L’essai ne mesure toutefois ni la capacité de production industrielle ni les volumes que les fournisseurs pourront livrer aux aéroports à ces dates.

Pas de bilan d’émissions publié pour ce trajet

Les partenaires avancent une réduction pouvant atteindre 97 % des émissions sur l’ensemble du cycle de vie du composant synthétique, par rapport au carburant fossile. Ce maximum ne s’applique pas au vol : la part synthétique ne constituait que 1,2 % du mélange. L’évaluation dépend notamment de l’électricité nécessaire à la production d’hydrogène et de la provenance du CO₂. Les partenaires n’ont pas publié le volume de carburant utilisé sur ce trajet, le coût du litre de synthèse ni un bilan d’émissions propre au vol.

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