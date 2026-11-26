Cinq nouvelles régions de France hexagonale passent en pré-épidémie de grippe, selon le bulletin du 25 novembre de Santé publique France. Elles rejoignent les Hauts-de-France et l’Île-de-France. La hausse des consultations pour syndrome grippal touche tous les âges et se manifeste davantage en ville qu’à l’hôpital. Les analyses montrent une prédominance des virus grippaux de type A, notamment du sous-type H1N1. À Mayotte, la surveillance classe toujours le territoire en épidémie.

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Les consultations pour syndrome grippal augmentent à tous les âges en France. Dans son bulletin du 25 novembre, Santé publique France place sept régions de l’Hexagone en pré-épidémie. À Mayotte, l’épidémie se poursuit depuis la mi-octobre.

La grippe en France progresse dans cinq nouvelles régions

Entre le 16 et le 22 novembre, l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire sont passés au stade de pré-épidémie. Ils rejoignent les Hauts-de-France et l’Île-de-France, où ce niveau de surveillance était déjà en vigueur la semaine précédente. Le bulletin national ne classe pas l’ensemble de l’Hexagone en épidémie.

La hausse des recours aux soins concerne toutes les classes d’âge. Elle est plus marquée en médecine de ville qu’à l’hôpital. À la même période de l’année précédente, les indicateurs de recours aux soins pour syndrome grippal étaient moins élevés. Santé publique France suit notamment les consultations des réseaux SOS Médecins et Sentinelles ainsi que les passages aux urgences recensés par le réseau OSCOUR.

Le virus A(H1N1)pdm09 domine les prélèvements positifs

Un syndrome grippal recensé en consultation n’est pas nécessairement une grippe confirmée en laboratoire. L’agence examine donc aussi la proportion de tests positifs. Celle-ci a nettement augmenté en ville et plus modérément à l’hôpital. Les virus de type A dominent dans les deux circuits de prélèvement, avec une majorité de virus du sous-type A(H1N1)pdm09. À Mayotte, où l’agence situe le début de l’épidémie à la semaine du 12 octobre, ce même sous-type prédomine.

La situation de l’Île-de-France illustre la différence entre les cartes de surveillance : la région est en pré-épidémie pour la grippe, mais elle a atteint le stade épidémique pour la bronchiolite. Les deux classements portent sur des infections différentes.

La campagne de vaccination a débuté le 13 octobre

La campagne de vaccination antigrippale a commencé le 13 octobre dans l’Hexagone, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, après Mayotte le 8 septembre. Devant l’augmentation de la circulation virale, Santé publique France recommande de ne pas attendre pour se faire vacciner aux personnes exposées aux formes graves, notamment les 65 ans et plus et les personnes atteintes de certaines maladies chroniques. L’agence recommande aussi d’aérer les pièces et de porter un masque en cas de symptômes dans les lieux fréquentés ou auprès de personnes fragiles.

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