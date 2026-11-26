Shein a conclu avec la Federal Trade Commission un accord de 100 millions de dollars destiné à indemniser des consommateurs aux États-Unis. Le texte, soumis à un tribunal fédéral, vise les promesses d’expédition, l’accès au service client, le traitement des avis négatifs et les allégations sur l’origine du coton. Le groupe ne reconnaît pas les faits reprochés et conteste une partie de la présentation du dossier. Les modalités d’indemnisation n’ont pas encore été annoncées.

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Shein a conclu le 24 novembre un accord de 100 millions de dollars avec la Federal Trade Commission (FTC), l’autorité américaine de protection des consommateurs. Le groupe a confirmé le lendemain le montant dans une déclaration à la Bourse de Hong Kong. L’accord doit encore recevoir l’aval d’un tribunal fédéral de Californie. Shein ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés et conteste une partie de la présentation du dossier par la FTC.

Le versement doit servir à indemniser des consommateurs aux États-Unis. La plainte vise quatre aspects du commerce en ligne : les délais d’expédition annoncés, l’accès au service après-vente, la publication des avis et les affirmations sur l’origine du coton. La proposition d’ordonnance couvre les sites et applications contrôlés par les sociétés visées lorsqu’ils servent le marché américain. Elle ne prévoit pas d’indemnisation pour des commandes passées en France ou au Liban.

Retards d’expédition : ce que la FTC reproche à Shein

La FTC affirme que des dizaines de milliers de clients ont signalé des retards allant de quelques jours à plusieurs mois. Certains disent n’avoir jamais reçu leur commande. Le régulateur reproche à l’entreprise de ne pas avoir correctement averti les acheteurs lorsque les délais annoncés ne pouvaient pas être tenus.

Le projet d’ordonnance distingue l’expédition, c’est-à-dire la remise du colis au transporteur, de la livraison chez le client. Si le vendeur ne peut pas expédier à la date prévue, il doit proposer au client, sans attendre une réclamation, d’accepter le report ou d’annuler et d’être remboursé. Le texte lui impose aussi de disposer d’éléments qui justifient le délai d’expédition annoncé au moment de la commande.

La plainte décrit des difficultés à obtenir une réponse pour les commandes en retard ou perdues. D’après la FTC, Shein expédiait près d’un million de colis par jour vers les États-Unis. En septembre 2025, seuls cinq agents traitaient les demandes téléphoniques des consommateurs américains, selon la plainte. Le numéro permettant de joindre ces agents ne figurait pas sur le site.

Les avis négatifs et les retours de produits

La FTC accuse aussi Shein d’avoir publié des avis positifs tout en écartant des commentaires critiques, notamment ceux de clients qui avaient retourné leur achat. Le projet interdit de supprimer un avis à cause de sa note ou de son appréciation et d’appliquer des règles de modération différentes selon que le commentaire est favorable ou non. Il interdit aussi de présenter une note globale de façon trompeuse.

Le texte ne prive pas la plateforme de toute possibilité de modération. Elle pourra écarter, par exemple, les faux avis ou ceux qui révèlent des informations personnelles, à condition d’appliquer les mêmes critères à tous les commentaires. Le projet prévoit la conservation d’une trace des avis retirés.

Traçabilité du coton : des allégations contestées

La plainte met également en cause les assurances données sur les audits de fournisseurs et la provenance des matières premières. La FTC indique que du coton présenté comme cultivé aux États-Unis provenait, dans certains cas, de Chine. Pour d’autres produits, elle dit que le pays d’origine du coton n’a pas pu être établi. Le projet d’accord interdit les déclarations trompeuses sur les contrôles des fabricants et la traçabilité des produits.

Dans son avis à la Bourse de Hong Kong, Shein précise avoir déjà mentionné l’enquête américaine dans son prospectus d’août et dans son rapport intermédiaire de septembre. Le groupe confirme avoir signé l’accord, mais indique rester en désaccord avec certains éléments de l’analyse de ses pratiques commerciales par la FTC.

Les remboursements n’ont pas encore de calendrier public

Si le tribunal valide l’accord, Shein devra payer dans les trente jours suivant son entrée en vigueur. Ce délai concerne le versement par l’entreprise, pas la date à laquelle des clients recevront de l’argent. Dans son avis publié le 25 novembre, la FTC n’a précisé ni le montant par client, ni les critères d’éligibilité, ni la procédure à suivre pour demander une indemnisation.

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