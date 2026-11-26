Un consortium mené par Eldridge a annoncé un accord pour acquérir Lukoil International, qui regroupe des actifs pétroliers et gaziers hors de Russie. L’agence américaine de financement du développement et un investisseur émirati figurent parmi les partenaires. Le montage annoncé repose sur un échange de titres, sans paiement direct en espèces à la Russie. La cession exige encore une autorisation distincte du Trésor américain et d’autres approbations. Le prix et la date de transfert n’ont pas été annoncés.

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Le groupe d’investissement Eldridge, dirigé par Todd Boehly, a annoncé mercredi 25 novembre un accord pour acquérir Lukoil International GmbH. L’opération concerne la filiale qui détient des activités pétrolières et gazières hors de Russie, et non la maison mère russe. Le consortium associe l’agence publique américaine de financement du développement (DFC), l’investisseur émirati Catena Investment Holding et Xtellus Partners. L’annonce ne vaut pas transfert de propriété : il reste notamment soumis à un feu vert du Trésor américain.

Lukoil International : du pétrole brut jusqu’aux stations-service

Selon les acheteurs, la filiale produit environ 350 000 barils équivalent pétrole par jour dans onze pays. Elle détient aussi des intérêts dans trois raffineries : Bourgas, en Bulgarie, Zeeland, aux Pays-Bas, et Petrotel, en Roumanie. Le consortium chiffre leur capacité totale à quelque 350 000 barils par jour. Cette capacité de raffinage est distincte de la production des gisements.

Le périmètre annoncé comprend aussi Litasco, la branche de négoce, et plus de 2 000 stations-service dans seize pays. Pour les acheteurs, la continuité de l’activité et la remise en service des capacités de raffinage font partie des objectifs affichés. Ils n’ont pas publié de calendrier par site ni précisé le périmètre détaillé de chaque participation.

Un échange de titres plutôt qu’un paiement en espèces

Le consortium propose d’acquérir 100 % de la filiale en échange de titres russes soumis à restrictions, dont des actions de la maison mère de Lukoil. Il indique que la contrepartie serait conservée sur un compte sous restrictions pendant cinq ans ou jusqu’à la levée des sanctions. La DFC recevrait une participation sans mise de fonds initiale du contribuable américain, selon le communiqué des acquéreurs. Celui-ci ne publie ni la valeur des titres échangés ni la répartition du capital entre partenaires.

Le Trésor a autorisé à négocier, pas à conclure la vente

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a placé Lukoil sous sanctions le 22 octobre 2025. Sa licence générale 131L permet de négocier et de signer des contrats conditionnels jusqu’au 19 décembre 2026. Elle ne permet pas, à elle seule, d’exécuter une vente ou de transférer les actifs. L’OFAC précise que l’opération doit faire l’objet d’une autorisation distincte.

Les critères publiés par le Trésor comprennent une rupture complète avec la maison mère, le blocage des sommes dues à Lukoil tant que les sanctions s’appliquent et l’absence d’avantage immédiat pour le groupe russe. Le Trésor mentionne les échanges de titres parmi les mécanismes susceptibles de procurer un tel avantage. L’absence de paiement direct en espèces, mise en avant par les acheteurs, ne permet donc pas de préjuger de l’avis du régulateur sur les titres remis en échange.

Lukoil avait déjà annoncé en janvier un contrat avec Carlyle pour la même filiale. Ce contrat n’était pas exclusif et excluait les actifs kazakhs, selon la maison mère. Le communiqué d’Eldridge évoque pour sa part des actifs en Asie centrale sans préciser le traitement de chaque participation. La prochaine étape annoncée reste l’obtention des autorisations et l’achèvement des vérifications préalables à la cession.

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