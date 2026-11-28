Quatorze personnes sont mortes pendant la traversée dans un cayuco parti de Gambie, selon le bilan établi à La Restinga. Six passagers ont été évacués par hélicoptère.

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Quatorze personnes sont mortes pendant une traversée vers les îles Canaries. Leurs corps ont été débarqués vendredi 27 novembre au port de La Restinga, sur l’île d’El Hierro, après le remorquage de leur embarcation. La délégation du gouvernement espagnol a confirmé le bilan après le recensement effectué à terre.

Un voilier a repéré le cayuco à la dérive à environ 72 kilomètres au sud-sud-ouest de La Restinga et a alerté les secours espagnols. Six personnes gravement malades ont été évacuées par hélicoptère. D’autres passagers ont été transférés sur une embarcation de sauvetage puis examinés à quai. La Croix-Rouge a signalé des cas de déshydratation et d’hypothermie.

Les rescapés disent être partis de Gambie

Des rescapés ont raconté aux secours avoir quitté Banjul une dizaine de jours plus tôt. Les circonstances dans lesquelles le bateau s’est retrouvé à la dérive n’ont pas été établies. Les premiers bilans diffusés pendant l’intervention étaient provisoires. Le chiffre de quatorze correspond au recensement des corps après l’arrivée à La Restinga.

Le service espagnol de sauvetage en mer a annoncé un soutien psychologique pour les personnels mobilisés. L’intervention a associé les équipages de sauvetage, la Garde civile et les équipes soignantes déployées au port.

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