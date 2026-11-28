Frappes signalées à Kfar Tebnit, restrictions du marathon de Beyrouth, quinze blessés à Sanaa selon les Houthis, passages fermés en Irak et élections à Taïwan.

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Des frappes ont été signalées samedi matin à Kfar Tebnit. Beyrouth se prépare à fermer les rues empruntées par le marathon de dimanche. Au Yémen, les autorités de Sanaa annoncent quinze blessés. En Irak, Bagdad a fermé deux passages, l’un à la frontière iranienne, l’autre à la frontière syrienne.

Samedi 28 novembre 2026, édition de midi, heure de Beyrouth.

Sud-Liban : des frappes signalées à Kfar Tebnit

Des frappes israéliennes ont été signalées samedi matin sur Kfar Tebnit, dans le caza de Nabatiyé. Des informations locales concordent sur la commune touchée, mais l’heure exacte des frappes et leurs conséquences ne sont pas établies. Aucun bilan humain confirmé n’était disponible en fin de matinée. Il s’agit d’un nouvel épisode après les tirs signalés vendredi près de la localité. Les frappes rapportées sur les hauteurs d’Aïn el-Tiné, dans la Békaa occidentale, remontent pour leur part à jeudi soir.

Beyrouth : les restrictions du marathon commencent ce soir

Les Forces de sécurité intérieure ont annoncé une interdiction de stationner sur le parcours à partir de 21 h ce samedi, puis la fermeture à 22 h du secteur de la place des Martyrs devant le bâtiment d’An-Nahar. Les restrictions de circulation sur le parcours doivent prendre effet dimanche à 4 h 30. La fenêtre de dégagement que demandent les organisateurs commence plus tôt que l’interdiction de la police : ils invitent les conducteurs à ne pas laisser leur véhicule sur le tracé dès samedi matin.

Pour dimanche, le service météorologique libanais prévoit une baisse graduelle des températures et des averses à mesure que la perturbation se rapproche. Le bulletin ne permet pas de fixer l’heure d’une première averse sur le parcours.

Yémen : quinze blessés à Sanaa selon les autorités houthies

Le ministère de la Santé relevant des Houthis annonce quinze civils blessés, dont deux femmes, dans le quartier de Bir Abou Shamla à Sanaa. Il attribue la frappe à l’Arabie saoudite. La coalition n’a pas confirmé cette opération dans les déclarations disponibles. Les Houthis ont également signalé un incendie dans une centrale de la ville portuaire de Mokha, sans annoncer de bilan humain ni chiffrer les coupures.

La coalition a annoncé séparément que sa défense aérienne avait intercepté un missile de croisière lancé, selon elle, par les Houthis vers la région de Riyad. Son porte-parole n’a pas donné de bilan au sol. Les annonces ne permettent pas d’établir un lien entre l’interception et la frappe signalée à Sanaa.

Irak : deux passages fermés, sans décision générale sur la frontière iranienne

Le commandement des garde-frontières a annoncé la fermeture de Bashta, dans la province de Halabja, et d’Al-Walid, au nord de Rabia. Le premier passage donne sur l’Iran, le second sur la Syrie. Le ministre des Affaires étrangères Fouad Hussein avait révélé le 7 novembre que Washington demandait de ne garder que deux points de passage avec l’Iran. Il avait jugé cette demande impossible à appliquer le 13 novembre. Les deux fermetures du 26 novembre ne prouvent pas que Bagdad ait accepté la demande américaine.

Taïwan : le vote local et le référendum sur le nucléaire sont clos

Les électeurs taïwanais ont voté samedi pour les maires, chefs de comté et autres représentants locaux. À Taipei, le maire sortant Chiang Wan-an, du Kuomintang, avait notamment pour adversaire Puma Shen, du Parti démocrate progressiste. Sur un bulletin distinct, les électeurs se sont prononcés sur l’abandon de la politique d’un pays sans énergie nucléaire. Le référendum était ouvert à partir de 18 ans, contre 20 ans pour les élections locales. Les bureaux ont fermé à 16 h à Taïwan, soit 10 h à Beyrouth, et le dépouillement se poursuit.

France : la convention citoyenne entend le Trésor

Les 150 personnes tirées au sort pour la convention sur les finances publiques ont commencé leurs travaux vendredi au Palais d’Iéna. La cheffe économiste du Trésor, Dorothée Rouzet, doit être entendue samedi à 14 h 30, heure de Paris. La convention examine les comptes de l’État, des collectivités et de la Sécurité sociale. Ses propositions sont attendues en mars 2027 ; elles ne se substitueront pas au vote du Parlement sur le budget.

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