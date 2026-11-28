Le second groupe du 128e bataillon a regagné Dublin vendredi après six mois au Liban. Quelque 294 militaires constituent la dernière relève irlandaise prévue au sein de la FINUL.

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Le second groupe du 128e bataillon d’infanterie irlandais est rentré à Dublin vendredi 27 novembre, après six mois au sein de la FINUL. Le lieutenant-colonel Damian Carroll, qui commandait le bataillon, a confirmé à l’aéroport la fin de ce déploiement. L’Irlande ne quitte pas encore le Liban : le 69e groupe d’infanterie a pris la relève.

Le 128e bataillon avait été envoyé au Liban en mai avec 344 militaires, selon les forces de défense irlandaises. Une première partie du contingent avait déjà regagné Dublin, selon l’armée irlandaise. Le retour du second groupe vendredi achève cette rotation.

Une relève comptant 294 militaires irlandais

Le 69e groupe compte 294 militaires irlandais, selon l’armée. Il prend part au bataillon multinational qui réunit des personnels irlandais, polonais et hongrois. Dublin avait annoncé début novembre que ce groupe serait son dernier contingent déployé dans le cadre de la mission actuelle de la FINUL. Le chiffre de 294 concerne la relève irlandaise et non les effectifs complets de l’unité multinationale.

Carroll a expliqué à Dublin que le nouveau groupe devait conserver une capacité opérationnelle tout en préparant le retrait. Il a rappelé que son propre bataillon était arrivé peu après la reprise des hostilités au printemps. Les opérations avaient ensuite repris dans les villages, dont l’aide aux personnes déplacées, avant que la mission n’entame ses préparatifs de départ.

La fin du mandat ne coïncide pas avec le départ des troupes

Le Conseil de sécurité a fixé au 31 décembre 2026 la fin du mandat opérationnel de la FINUL, puis prévu une phase de retrait en 2027. En mai, le gouvernement irlandais avait approuvé le maintien de ses militaires jusqu’à la fin du mandat, puis une présence destinée à accompagner le retrait des personnels et du matériel. Les forces irlandaises prévoient que le 69e groupe commencera à se retirer au début de 2027.

L’Irlande participe à la FINUL depuis ses débuts en 1978. Le retour du 128e bataillon clôt une rotation, mais ni le départ complet des Irlandais ni la fin des opérations de la FINUL n’ont eu lieu vendredi.

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