Sept élèves ont été tués et plus de 90 personnes blessées samedi près d’un collège à Asadabad, dans l’est de l’Afghanistan, selon les autorités. Une enquête est en cours.

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Sept élèves ont été tués et plus de 90 personnes blessées samedi près d’un collège à Asadabad, dans l’est de l’Afghanistan, selon les autorités. Une enquête est en cours.

L’explosion s’est produite le 28 novembre dans le secteur d’Andar Ser, à la périphérie d’Asadabad, chef-lieu de la province du Kunar. D’après le porte-parole de la police provinciale, Farid Dehqan, elle a eu lieu vers 10 heures, heure locale.

Un bilan encore provisoire

Sami ul Haq Bayan, directeur provincial de l’information et de la culture, a confirmé la mort de sept élèves et fait état de plus de 90 blessés. Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Abdul Mateen Qani, a communiqué un bilan de 99 blessés. Les premiers bilans provinciaux et celui du ministère ne donnent pas tous le même décompte.

L’origine de l’explosion reste à établir

Selon le directeur provincial, les premiers éléments de l’enquête situent le point de départ de l’explosion dans un bâtiment voisin du collège. Les autorités n’ont pas établi publiquement sa cause ni annoncé de conclusions sur d’éventuelles responsabilités.

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