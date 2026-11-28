Les secours ukrainiens ont achevé leurs recherches samedi à Nijyn. La frappe de la veille sur une entreprise a fait sept morts et sept blessés, selon les autorités régionales.

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Sept personnes ont été tuées et sept autres blessées vendredi 27 novembre dans une frappe russe sur une entreprise à Nijyn, dans le nord de l’Ukraine, selon l’administration de la région de Tchernihiv. Les secours ont achevé leurs recherches samedi matin et ont indiqué qu’une personne avait été extraite vivante des décombres.

La frappe a touché l’entreprise dans la journée de vendredi. La mairie avait annoncé trois morts et sept blessés alors que les secours travaillaient encore sur place. Le nouveau bilan a été communiqué à l’issue des recherches par les services d’urgence ukrainiens et confirmé par le chef de l’administration régionale, Viatcheslav Tchaous. Les secours disent avoir mobilisé 55 intervenants, dont deux équipes cynophiles.

Une journée de deuil à Nijyn

La municipalité a déclaré le samedi 28 novembre jour de deuil en mémoire des victimes. Les deux bilans successifs portent sur la même frappe. Les autorités régionales distinguent ce bilan de celui de l’ensemble de la région de Tchernihiv, qui s’élève à huit morts et dix blessés sur la période de vingt-quatre heures qu’elles ont examinée.

Une autre vague d’attaques pendant la nuit

L’armée de l’air ukrainienne annonce, séparément, que la Russie a lancé 162 drones au cours de la nuit du 27 au 28 novembre. Dans son relevé provisoire arrêté à 8 h, heure de Kyiv, elle fait état de 141 appareils abattus ou neutralisés et d’impacts signalés sur treize sites. Ce relevé militaire ne constitue pas un bilan humain et ne couvre pas la frappe qui avait touché l’entreprise de Nijyn dans la journée de vendredi.

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