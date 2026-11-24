Sanofi annonce un accord pour acquérir Insmed pour environ 41 milliards de dollars en numéraire. Le groupe français vise un renforcement dans les maladies respiratoires, où Insmed commercialise deux traitements. La vente envisagée au premier semestre 2027 reste soumise au vote des actionnaires de la cible et aux autorisations réglementaires.

7

Lire l'article Stop

Sanofi a annoncé mardi 24 novembre avoir signé un accord pour acquérir la société américaine Insmed. Le groupe français propose 175 dollars en numéraire par action, soit environ 41 milliards de dollars pour l’ensemble des actions (37,6 milliards d’euros selon la conversion de Sanofi). Les conseils d’administration des deux entreprises ont approuvé l’accord, mais la vente n’est pas conclue : elle reste notamment soumise au vote des actionnaires d’Insmed et aux autorisations réglementaires nécessaires.

Un prix de 41 milliards de dollars pour les actions

Le montant annoncé correspond à la valeur des capitaux propres, et non à la valeur d’entreprise intégrant notamment la dette et la trésorerie. Le paiement prévu pour les actionnaires est entièrement en numéraire. Cela ne signifie pas que Sanofi financera l’opération uniquement avec ses liquidités : il compte combiner sa trésorerie disponible et de nouveaux emprunts, pour lesquels il dit avoir obtenu des engagements fermes.

Sanofi vise une réalisation au premier semestre 2027, sous réserve des conditions de clôture. Il ne prévoit pas d’effet sur ses perspectives financières pour 2026. Le groupe anticipe une contribution positive au bénéfice net par action de ses activités d’ici fin 2028, mais il s’agit de sa propre projection, non d’un résultat acquis. L’accord annoncé ne constitue pas, à lui seul, une modification de l’offre ou des prix des médicaments pour les patients.

Deux médicaments commercialisés, un troisième encore à l’étude

Sanofi cherche à renforcer son portefeuille dans les maladies respiratoires. L’intérêt immédiat d’Insmed tient à deux produits déjà commercialisés. Le Brinsupri est autorisé dans plusieurs marchés pour certaines formes de bronchectasie non liée à la mucoviscidose. Les populations couvertes diffèrent selon le pays. L’Arikayce est utilisé dans certains cas d’infection pulmonaire à complexe Mycobacterium avium.

Les comptes d’Insmed publiés le 29 octobre montrent le poids du premier produit. Sur le trimestre clos le 30 septembre 2026, la société a déclaré 524,4 millions de dollars de chiffre d’affaires, dont 400,1 millions pour Brinsupri et 124,4 millions pour Arikayce. Le premier représentait donc un peu plus des trois quarts du chiffre d’affaires trimestriel. Insmed a parallèlement publié une perte nette de 100,3 millions de dollars, contre 370 millions un an auparavant. La progression des ventes ne signifie donc pas que l’entreprise est devenue rentable.

Le portefeuille comporte aussi le TPIP, évalué pour plusieurs indications respiratoires. C’est un candidat en développement, pas un produit commercialisé. Sa contribution éventuelle dépend notamment des résultats des essais, des décisions réglementaires et d’une éventuelle mise sur le marché. Cette distinction est centrale pour comprendre ce que Sanofi cherche à acheter : des ventes actuelles concentrées sur deux traitements et des possibilités de croissance qui ne sont pas encore des recettes.

En couverture : bâtiment de Sanofi à Massy en 2015, archive d’illustration. Lionel Allorge / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Montage photographique sous la même licence.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews