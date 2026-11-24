Le Liban négocie encore avec le Qatar sur les tarifs et garanties de son projet électrique. Un média prête à l’émissaire saoudien une mise en garde liée aux armes du Hezbollah. Aucun document officiel consulté n’établit une telle condition. Le Conseil des ministres a validé un plan, pas un contrat.

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Le Liban n’a pas encore approuvé le contrat électrique en discussion avec le Qatar. Un récit médiatique prête à l’émissaire saoudien Yazid ben Farhan une mise en garde liant le calendrier du projet au dossier des armes du Hezbollah. Les décisions publiques du gouvernement libanais ne font état d’aucune condition de ce type : elles renvoient le dossier à une négociation sur les tarifs et les garanties.

Un avertissement rapporté, pas une condition écrite

Dans un épisode publié le 20 novembre, le média libanais Al Mahatta a rapporté, sur la foi de sources politiques et diplomatiques libanaises non nommées, que le prince Yazid ben Farhan aurait demandé à plusieurs responsables de ne pas donner trop vite leur feu vert définitif à la proposition qatarie. Selon ce récit, le représentant de Riyad aurait invoqué la situation intérieure et régionale et placé la question des armes du Hezbollah au premier rang des difficultés.

Dans ses entretiens, l’émissaire aurait également rapproché le Hezbollah des Houthis au Yémen en présentant les deux mouvements comme des groupes armés qui échappent à l’autorité des États concernés. Le même récit lui prête un appel à une pression politique accrue. Il attribue par ailleurs à Nawaf Salam, après un entretien avec le prince, de l’agacement face à des exigences qui, selon lui, ne s’accompagneraient pas de mesures concrètes de la part de Riyad. Ni une déclaration publique de Salam ni un compte rendu saoudien consulté ne permettent de confirmer ces propos. Il n’est pas établi que Riyad ait posé un ultimatum, demandé au Qatar de suspendre son projet ou obtenu de Beyrouth qu’il le retarde.

Le Conseil des ministres a validé un plan, pas le contrat qatari

Le 13 novembre, le Conseil des ministres libanais a approuvé les orientations présentées par le ministre de l’Énergie et de l’Eau, Joe Saddi : approvisionnement en gaz, production, transport, distribution et recouvrement des factures. Il a pris connaissance des projets et capacités proposés par le Qatar, qui couvrent des centrales, des installations permettant d’importer et de regazéifier le gaz naturel liquéfié, des énergies renouvelables et du stockage par batteries. Ces deux actes n’ont pas la même portée : approuver une politique électrique ne vaut pas autorisation de signer toutes les opérations qui pourraient la mettre en œuvre.

Le mandat donné à Joe Saddi précise ce qui reste à négocier : le tarif, les garanties à la charge du Liban et la forme d’un accord de gouvernement à gouvernement. Le ministre doit revenir devant le Conseil des ministres avec le résultat de ses discussions. L’une des formules envisagées ferait intervenir des opérateurs privés pour concevoir, construire et exploiter des installations avant d’en transférer la propriété à l’État. Tant que le contrat, la rémunération de l’opérateur et les garanties ne sont pas arrêtés, il n’est pas possible d’en déduire une baisse de la facture ou de nouvelles heures de courant à une date donnée.

Ce que Doha a confirmé

Le 15 novembre, Nawaf Salam a rencontré à Doha son homologue qatari, Mohammed ben Abdelrahman Al-Thani. Le ministère qatari des Affaires étrangères confirme que les discussions ont porté sur la coopération énergétique et économique, ainsi que sur les efforts diplomatiques de désescalade dans la région. Il rappelle le soutien de Doha à la souveraineté du Liban et à ses institutions. Ce communiqué ne mentionne ni contrat final signé ni condition relative au désarmement.

La présidence du Conseil libanais a présenté plusieurs pistes de discussion : l’accès au gaz et à l’électricité via la Syrie, des centrales au Liban, une unité flottante de stockage et de regazéification, ainsi qu’un possible accord d’approvisionnement en gaz naturel liquéfié sur vingt ans. Il ne faut pas confondre le transit par la Syrie avec l’arrivée de gaz par voie maritime. Les deux solutions ne dépendent pas des mêmes infrastructures, ni des mêmes accords. À Deir Ammar, le gouvernement envisage à court terme l’arrivée de gaz via le gazoduc arabe afin de remplacer le gazole dans la centrale existante. C’est une orientation approuvée, pas l’annonce d’une livraison.

Le 21 novembre, le Sérail indiquait toujours que ces discussions étaient en cours. Il rappelait que, selon son diagnostic, les centrales existantes ne peuvent couvrir plus du tiers de la demande, même lorsque le combustible est disponible. Son objectif d’environ 3 500 mégawatts concerne l’ensemble du plan national, pas la seule proposition du Qatar. L’état du réseau de transport et le recouvrement des factures restent deux conditions distinctes pour transformer la production en service.

Le dossier des armes suit déjà une voie distincte

Au Conseil des ministres du 22 octobre, Nawaf Salam avait réaffirmé que le port des armes par les forces habilitées et la décision de guerre et de paix relevaient de l’État. Dans la même séance, il avait annoncé des progrès dans les discussions avec le Qatar sans présenter ces deux dossiers comme les termes d’un échange. La mise en garde attribuée à l’émissaire saoudien concerne, si le récit est confirmé, le calendrier et le contexte politique d’une décision libanaise. Elle ne figure pas parmi les conditions rendues publiques du projet électrique.

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